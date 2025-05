La Junta certifica 12.698 hectáreas en Granada para proteger sus montes y frenar el cambio climático

GRANADA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Granada cuenta ya con 12.698,52 hectáreas forestales certificadas bajo el sistema PEFC, un reconocimiento internacional que acredita el cumplimiento de exigentes criterios ambientales, sociales y económicos en la gestión de los montes, según ha anunciado el delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Granada, Manuel Francisco García, durante una visita técnica a las actuaciones forestales que se están desarrollando en el Parque Natural Sierra de Huétor.

Desde el inicio de 2025, Granada ha incorporado 8.549,66 hectáreas del Parque Natural Sierra de Huétor al Grupo de Certificación Forestal de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En concreto, se trata de los montes públicos Puerto de la Mora, Dehesa de Beas y Puerto Lobo, gestionados por la Junta de Andalucía y ahora acreditados por el sistema PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), organización no gubernamental sin ánimo de lucro que promueve la Gestión Forestal Sostenible a través de la certificación, el etiquetado y la cadena de custodia de los productos forestales.

"La certificación forestal PEFC contribuye a la conservación del medio ambiente y de la biodiversidad, al tiempo que promueve la economía social, la circularidad y el desarrollo sostenible de nuestros espacios forestales", ha subrayado el delegado durante la visita. Según ha explicado, la incorporación de estas hectáreas es fruto del compromiso de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente con una gestión que garantice el equilibrio entre la explotación racional de los recursos naturales y su conservación a largo plazo.

Además de las superficies certificadas en el Parque Natural Sierra de Huétor, la Delegación ha promovido la incorporación de otros cinco montes públicos localizados en los municipios de Huéscar y La Puebla de Don Fadrique, todos ellos situados en el entorno del futuro Parque Natural Sierra de La Sagra. Se trata del Pinar de la Vidriera, Casa Varela, Jorquera y Lanzas, Fuente del Punta y El Patronato, que suman un total de 4.148,86 hectáreas certificadas.

Con estas nuevas incorporaciones, Granada alcanza un total de 12.698,52 hectáreas de montes públicos certificados por PEFC, todos ellos incluidos en la Red Natura 2000, lo que refuerza su valor ambiental y su protección dentro de la normativa europea.

La certificación forestal es un proceso voluntario, mediante el cual una superficie forestal se somete a una evaluación por parte de una entidad independiente. Esta evalúa el cumplimiento de unos criterios establecidos en una norma internacionalmente reconocida de gestión forestal sostenible.

DOS FASES

El proceso consta de dos fases complementarias: en primer lugar, la certificación en Gestión Forestal Sostenible, que garantiza que el monte es gestionado de forma responsable; y, en segundo lugar, la certificación de la Cadena de Custodia, que asegura la trazabilidad del producto forestal desde su origen hasta que llega al consumidor.

Esto implica que los productos madereros, leñosos o no leñosos obtenidos de estos montes certificados pueden contar con el sello PEFC, lo que representa una garantía para los consumidores y las empresas de que proceden de explotaciones responsables y respetuosas con el medio ambiente.

"El sistema de certificación PEFC garantiza que la explotación de los montes se realiza a un ritmo que mantiene su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración y funciones ecológicas, económicas y sociales, sin causar daños a otros ecosistemas", ha destacado Manuel Francisco García. Este modelo de gestión permite conservar los valores naturales de los espacios forestales al tiempo que se genera actividad económica sostenible en el medio rural.

La certificación forestal se enmarca en las estrategias desarrolladas por la Junta de Andalucía para combatir el cambio climático, en el marco del Plan Andaluz de Acción por el Clima 2021-2030, que incluye más de 200 medidas orientadas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación de los ecosistemas a las nuevas condiciones climáticas. Entre estas acciones, se encuentra precisamente la promoción de certificaciones forestales como instrumentos que garantizan una gestión responsable de los recursos naturales, contribuyendo además a los objetivos globales de sostenibilidad y al cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por España y Andalucía en materia ambiental.

Con esta ampliación de superficie certificada, Granada consolida su posición como una de las provincias andaluzas con mayor implicación en la gestión forestal sostenible. Los beneficios de la certificación no se limitan al ámbito ambiental, sino que también tienen un importante impacto en la generación de empleo verde, la dinamización de la economía local y la prevención de incendios forestales, gracias a una planificación técnica y responsable de los usos forestales.