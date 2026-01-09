La Junta concede 1,7 millones a Arcgisa en Algeciras para la compra de vehículos de recogida separada de biorresiduos

Sede de Agua y Residuos del Campo de Gibraltar SA (Arcgisa) en una imagen de archivo. - ARCGISA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha concedido una ayuda de más de 1,7 millones de euros (1.718.631,10) a Agua y Residuos del Campo de Gibraltar SA (Arcgisa) para la adquisición de vehículos destinados a la recogida separada de biorresiduos.

La subvención que se enmarca en un partida de diez millones de euros a través de los cuales desde el Gobierno de Andalucía se busca reforzar la capacidad municipal para adaptarse a las exigencias de la normativa europea y avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible, ha indicado la Junta en una nota.

En el caso de Arcgisa, una partida de 1.545.719,16 euros va destinada a la adquisición de vehículos eléctricos o biogás, mientras que 172.911,94 euros van para vehículos híbridos de gas natural o GLP.

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, Óscar Curtido, han destacado la apuesta del Gobierno andaluz por promover sistemas de recogida "más sostenibles", priorizando aquellos que utilicen vehículos con cero emisiones directas de dióxido de carbono frente a los propulsados por combustibles fósiles.

En este sentido, los responsables de la Junta han recordado que Andalucía "está comprometida con la descarbonización, la modernización de sus servicios públicos y el cumplimiento de los estándares europeos de sostenibilidad", con el objetivo de "lograr una gestión y un uso más sostenible de los recursos naturales".

La producción de residuos ha experimentado un incremento a nivel global como consecuencia de nuevos hábitos de consumo, aumento de la población y dificultades para gestionar los residuos generados. En este contexto, la UE viene impulsando una normativa que exige a estados miembros planes de gestión y prevención que garanticen un tratamiento eficaz, para reducir impacto ambiental y recuperar recursos con reciclaje.

España incorporó estos principios con la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que asigna a entidades locales un papel fundamental en recogida separada y tratamiento de los residuos. En Andalucía, el Estatuto de Autonomía otorga a la Junta la responsabilidad de planificar, supervisar y controlar esta gestión, lo que se traduce en el diseño de planes y líneas de apoyo a nivel territorial.

Según la Junta, uno de estos instrumentos es el Plan Integral de Residuos de Andalucía (Pirec 2030), que promueve la reducción de residuos, su valorización material y la inversión en infraestructuras que refuercen la capacidad de municipios, en especial en zonas rurales.

A través de este plan y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos Next Generation EU, el Gobierno andaluz ha movilizado 166 millones de euros en ayudas a las entidades locales andaluzas para la implantación y mejora de la recogida separada de biorresiduos. Con estas ayudas destinadas a entidades locales complementa estas actuaciones, impulsando el trabajo coordinado y el papel transformador de las administraciones en la construcción de un modelo económico circular.

Además, desde la aprobación de la Ley de Economía Circular en 2023, Andalucía ha consolidado su liderazgo en el impulso de políticas que promueven la sostenibilidad de forma transversal. Esta norma establece un marco estratégico para fomentar el uso eficiente de los recursos y evitar que los residuos generados acaben en vertederos.

En ella se subraya la corresponsabilidad entre administración autonómica y entidades locales para facilitar la transición hacia un sistema más eficiente, limpio y resiliente.