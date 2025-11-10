La Junta destina 5 millones para impulsar acciones frente al cambio climático

Archivo - Imágenes de archivo de las Marismas de Trebujena. A 17 de febrero de 2025 en Trebujena (Cádiz). - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente las subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a los municipios andaluces para llevar a cabo actuaciones frente al cambio climático correspondientes a la convocatoria de 2025, que tendrá una cuantía de cinco millones de euros.

Según ha informado la Junta en una nota, el cambio climático constituye el "mayor reto medioambiental" del siglo XXI, a causa del incremento de la temperatura media del planeta, unido a la alteración de los patrones de lluvia, la pérdida de agua disponible y la mayor frecuencia de fenómenos extremos, que tienen "efectos directos sobre el medio ambiente, el desarrollo económico y la salud y bienestar de las personas".

En concreto, según los Escenarios Locales de Cambio Climático en Andalucía, tal y como revela el sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), para mediados de siglo (2041-2070) se prevé un ascenso "de entre dos y 4,5 grados, que podría alcanzar entre dos y 5,5 grados a finales de siglo en los escenarios más desfavorables".

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz, esta realidad climática afecta "de manera especial" a los entornos urbanos, donde el fenómeno de las llamadas 'islas de calor' "puede elevar las temperaturas locales hasta cinco grados por encima de la media regional". Así, las ciudades, por su densidad edificatoria, escasez de zonas verdes y acumulación de tráfico, se convierten en "puntos críticos" del calentamiento global, con impactos en la calidad del aire, la salud pública y el bienestar psicofísico de la ciudadanía.

Desde hace años, la Junta de Andalucía ha asumido un "papel activo" en la respuesta ante este desafío. En 2021 aprobó el Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC), instrumento general de planificación que desarrolla la Ley de medidas frente al cambio climático y para la transición "hacia un nuevo modelo energético en Andalucía", un plan que se ha convertido en la "herramienta de referencia para orientar las políticas públicas y dar cumplimiento al compromiso exigido a los poderes públicos andaluces por el artículo 204 del Estatuto de Autonomía".

En este marco, la Ley 8/2018 establece en su artículo 15 la obligación de que todos los municipios andaluces elaboren y aprueben Planes Municipales contra el Cambio Climático, en el ámbito de sus competencias y en coherencia con las determinaciones del PAAC. La Junta ha señalado que estos planes deben basarse en un "análisis de las emisiones locales de gases de efecto invernadero y de la vulnerabilidad climática del territorio" que defina actuaciones concretas de mitigación y adaptación. En mayo de 2025, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente hizo entrega de los Planes Municipales contra el Cambio Climático (PMCC) a más del 95% de los municipios andaluces menores de 50.000 habitantes, 756 en total.

APOYO A LA ACCIÓN CLIMÁTICA LOCAL

De esta forma, la Junta ha impulsado la acción climática a escala local "mediante estrategias, herramientas técnicas y ayudas económicas" y, con las nuevas bases reguladoras, han dotado a los ayuntamientos de un "apoyo financiero" para ejecutar actuaciones que "mejoren la resiliencia de los espacios urbanos y periurbanos, promuevan la transición energética y reduzcan la vulnerabilidad de la población ante el calor".

Así, la convocatoria de 2025 contará con cinco millones de euros, cofinanciados con cargo al Programa de Andalucía Feder 2021-2027, unas astas ayudas estructuradas en dos líneas diferenciadas, una dirigida a municipios con una población igual o superior a 50.000 habitantes y otra destinada a municipios de menor tamaño. De esta forma, cada línea contará con 2,5 millones de euros, de modo que el conjunto de la convocatoria dé cobertura "a la práctica totalidad del territorio andaluz".

El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concurrencia no competitiva, lo que garantiza "la igualdad de oportunidades" y evita "la discriminación entre municipios", dada la obligación legal de todos ellos de disponer de un plan municipal de cambio climático. Las cuantías oscilarán entre 50.000 y 500.000 euros, en función de la población y de la magnitud de la actuación, con un mínimo de 50.000 y un máximo de 250.000 euros en los municipios de menor tamaño, y hasta 500.000 euros para los de mayor población

En concreto, estas ayudas estarán orientadas a la creación de infraestructuras verdes en entornos urbanos y periurbanos, con el objetivo de "transformar las ciudades en espacios más sostenibles, confortables y preparados frente a los efectos del cambio climático". En relación, la Junta ha especificado que serán subvencionables aquellas actuaciones que, dentro de las competencias municipales, contribuyan al desarrollo del objetivo europeo específico RSO 2.4 'Favorecer la adaptación al cambio climático y la prevención del riesgo de catástrofes, así como la resiliencia, teniendo en cuenta los enfoques basados en los ecosistemas'.

Entre las actuaciones que podrán financiarse se incluyen la creación de parques, jardines y huertos urbanos, los techos y cubiertas verdes, los jardines verticales en edificios públicos y la construcción de bosques urbanos, concebidos como "grandes áreas vegetales" que mejoren la calidad del aire, aporten sombra y reduzcan la temperatura ambiental. Asimismo, también podrán impulsarse intervenciones en centros educativos, con jardines o depósitos de recogida de agua de lluvia, así como proyectos de restauración de dunas costeras, marismas y humedales, y de renaturalización de ríos y estuarios, destinados a "reforzar la capacidad de sumidero de carbono y a proteger los ecosistemas".

Otras actuaciones previstas son la instalación de infraestructuras verdes sobre vertederos sellados, la creación de espacios públicos de confort climático para proteger a la población y a los visitantes del efecto isla de calor, y la ampliación de áreas de sombra mediante árboles, cubiertas vegetales y pérgolas ajardinadas que conecten las zonas de mayor tránsito peatonal. En todos los casos, la Junta ha advertido que las inversiones "deberán contribuir de forma directa a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la capacidad de absorción de carbono y favorecer la biodiversidad urbana", al tiempo "que se incrementa el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía".

Estas ayudas, en línea con el Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo que regula el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión, se enmarcan en el Objetivo Político 2 'Una Europa más verde y baja en carbono' y contribuyen de "forma directa" a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, concretamente al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13: 'Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos'.