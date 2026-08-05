Junta y FAMP impulsan 'Recicla tus pilas Andalucía' para fomentar el uso de "equipaje sostenible" en la operación salida

Iniciativa 'Recicla tus Pilas Andalucía' - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), con el apoyo de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (Scrap) que operan en la comunidad autónoma (Ecolec, Ecopilas y ERP), han colaborado para impulsar la iniciativa 'Recicla tus Pilas Andalucía' con el objetivo de hacer un llamamiento a la corresponsabilidad ciudadana en la gestión de residuos durante los períodos vacacionales y la intensa movilidad que caracteriza la operación salida.

Así lo ha anunciado la Junta en una nota, donde ha explicado que para las vacaciones estivales, los preparativos de viaje suelen incluir la revisión de dispositivos electrónicos como cámaras de fotos, navegadores GPS, altavoces portátiles o baterías externas (power banks). Es por ello que 'Recicla tus Pilas Andalucía' incide en que "este es el momento idóneo para verificar el estado de estos equipos y de las pilas o acumuladores que los alimentan".

Asimismo, el Gobierno andaluz ha detallado que es frecuente encontrar en los cajones dispositivos obsoletos o baterías que ya han finalizado su vida útil. Por esta razón, ha indicado que "resulta crucial no almacenar estos elementos durante largos periodos, especialmente si presentan signos de desgaste, hinchazón o corrosión". Y es que, cada gesto cuenta y puede marcar una diferencia significativa en la preservación del medio ambiente.

Uno solo de estos residuos, si no recibe el tratamiento adecuado, puede liberar metales pesados y sustancias tóxicas que afectarían gravemente al suelo, al agua y a la salud de las personas. Por todo ello, el mensaje es claro, antes de salir de viaje, debemos separar aquellos dispositivos en desuso y depositarlos en los canales habilitados para una correcta gestión.

Para facilitar esta labor, existen múltiples posibilidades para reciclar de forma gratuita y segura: Puntos limpios municipales. Contenedores específicos ubicados en comercios, supermercados y grandes superficies. Campañas de sensibilización, como la iniciativa 'Una Pila de Razones para Reciclar', que este año ha celebrado su segunda edición recorriendo numerosos municipios andaluces ofreciendo información y mini contenedores de reciclaje.

El reciclaje es un pequeño gesto que, a largo plazo resulta fundamental, ya que permite el aprovechamiento de materiales que pueden reincorporarse al ciclo productivo, fomentando así el desarrollo de la economía circular y protegiendo el medio ambiente.