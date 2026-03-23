La Junta inicia en Huelva un ciclo de encuentros para enriquecer la Estrategia para la Economía Circular

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha inaugurado este lunes en Huelva el primero de los ocho paneles de expertos para la elaboración de la Estrategia Andaluza para la Economía Circular. - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

HUELVA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha inaugurado este lunes en Huelva el primero de los ocho paneles de expertos que recorrerán Andalucía para recabar las aportaciones de los principales sectores económicos en la elaboración de la Estrategia Andaluza para la Economía Circular.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, este ciclo de encuentros, concebido como un proceso participativo abierto, permitirá validar el diagnóstico previo realizado por la Administración autonómica con el conocimiento y la experiencia del tejido productivo, académico, investigador y social.

El acto, celebrado en la sede de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), ha contado con la participación de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y ha situado desde el primer momento el foco en la industria como "uno de los pilares sobre los que se asentará la transición hacia un modelo económico más eficiente en el uso de los recursos".

En este primer panel se ha abordado, desde una perspectiva técnica y práctica, el papel del sector industrial en la reducción de residuos, la mejora de la eficiencia productiva y el desarrollo de nuevas fórmulas de cooperación entre empresas a través de la simbiosis industrial. En su intervención, Catalina García ha destacado que "este ciclo de encuentros supone un paso decisivo para abrir la Estrategia a la participación real de los sectores que están llamados a protagonizar este cambio".

Además, la consejera ha añadido que la economía circular "no puede construirse desde un despacho", sino "desde el diálogo constante con quienes conocen de primera mano los retos y oportunidades de cada actividad económica", toda vez que ha señalado que "Andalucía ha iniciado una transformación profunda de su modelo productivo, en la que los residuos dejan de ser un problema para convertirse en una oportunidad".

En esta línea, ha afirmado que "la colaboración entre administraciones, empresas y centros de conocimiento resulta imprescindible para avanzar hacia procesos más sostenibles, innovadores y competitivos".

El encuentro de Huelva ha puesto también de relieve el papel de la innovación como motor de la economía circular, así como la "necesidad" de optimizar el uso de materias primas, reducir la generación de residuos y favorecer su reincorporación a los ciclos productivos.

La simbiosis industrial, entendida como el intercambio de recursos entre empresas para aprovechar al máximo los materiales y la energía, ha centrado buena parte del debate como una de las herramientas con mayor potencial para transformar el tejido industrial andaluz.

ESTRATEGIA ANDALUZA PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR

Este ciclo de paneles se enmarca en el proceso de elaboración de la Estrategia Andaluza para la Economía Circular, cuya formulación fue aprobada por el Consejo de Gobierno en febrero de 2025. Este instrumento de planificación tiene como finalidad avanzar hacia un modelo económico que mantenga el valor de los recursos durante el mayor tiempo posible, minimice la generación de residuos y promueva su reutilización, en línea con los objetivos europeos y la Agenda 2030.

La Estrategia se apoya en un enfoque integrador que contempla la participación activa de la ciudadanía, el tejido empresarial y la comunidad científica, y que sitúa la innovación y la investigación como elementos clave para consolidar un modelo de desarrollo sostenible.

En este contexto, la Junta de Andalucía ha apostado por abrir un proceso de escucha activa que permita incorporar el conocimiento de los distintos sectores y adaptar las medidas a las particularidades de cada ámbito productivo. Catalina García ha indicado que la Estrategia Andaluza para la Economía Circular "nace con la vocación de ser una herramienta útil, realista y compartida, capaz de acompañar a los sectores en su proceso de adaptación a un nuevo modelo económico".

Asimismo, ha subrayado que este proceso participativo "posibilita recoger propuestas concretas que ayudarán a diseñar políticas más eficaces y alineadas con las necesidades del tejido productivo andaluz".

Andalucía cuenta ya con un marco normativo en esta materia, tras la aprobación en 2023 de la Ley de Economía Circular, una norma pionera en España que sienta las bases para transformar el modelo productivo hacia esquemas más sostenibles. Esta ley introduce medidas orientadas a fomentar la reutilización de recursos, reducir la generación de residuos y favorecer la incorporación de criterios de sostenibilidad en la producción y el consumo, además de promover la innovación y la creación de nuevas oportunidades económicas vinculadas a la circularidad.

Entre sus principales aportaciones, la norma establece mecanismos para facilitar la reintroducción de los residuos en los ciclos productivos, impulsa el análisis del ciclo de vida de los productos y promueve la contratación pública ecológica, contribuyendo así a reducir el impacto ambiental y a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. Asimismo, contempla incentivos para aquellas iniciativas empresariales que apuesten por modelos circulares, generando un entorno favorable para la inversión y el desarrollo de nuevas actividades.

CIDECA EN HUELVA

En este camino hacia la circularidad, Huelva se consolida como "un enclave estratégico", por un lado, por el peso de su tejido industrial, y, por otro, por iniciativas como el Centro de Innovación Digital de Economía Circular de Andalucía (Cideca), que se ubicará en la capital onubense.

Este espacio, fruto de la colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva, actúa como punto de encuentro para empresas, administraciones y centros de investigación, facilitando el desarrollo de soluciones innovadoras y el intercambio de conocimiento en materia de sostenibilidad.

La consejera ha afirmado que "el Cideca ha sido concebido como un espacio de referencia para acompañar a las empresas en su transición hacia modelos más sostenibles, ofreciendo formación, asesoramiento y herramientas digitales que faciliten este proceso".

Además, ha remarcado que su ubicación en Huelva "responde al papel estratégico de su polo industrial, que ha demostrado una gran capacidad para liderar proyectos innovadores vinculados a la economía circular".

A lo largo de los próximos meses, este ciclo de encuentros abordará cuestiones clave para la implantación efectiva de la economía circular en Andalucía, como la valorización de los recursos biomásicos, la sostenibilidad en el turismo, la mejora de la gestión de residuos municipales, el aprovechamiento de materias primas estratégicas o la eficiencia en el sector agroalimentario.

Cada uno de estos ámbitos contará con su propio espacio de debate, en el que expertos y representantes sectoriales aportarán su visión para avanzar hacia soluciones concretas y adaptadas a la realidad andaluza.

En el acto, también han estado presentes el viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Sergio Arjona; la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, María López Sanchís; la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez; el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Huelva, Pedro Yórquez; el responsable de HSSE and Sustainability de Acerinox, Juan Luis Camarena; y la directora general de Transición Energética y Sostenibilidad de Atlantic Copper, Esther Alonso, entre otros representantes institucionales y del tejido empresarial.