La Junta lanza dos nuevas líneas de ayudas por casi 6 millones para reforzar la acción climática en municipios andaluces

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, en el Pleno del Parlamento andaluz. - JOAQUIN CORCHERO/ PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha valorado este miércoles en el Pleno del Parlamento andaluz las dos líneas de subvenciones, por casi seis millones de euros, que ha puesto en marcha su departamento para apoyar a los municipios en acciones frente al cambio climático.

Según ha indicado la Junta en una nota, la responsable autonómica ha explicado que estas convocatorias, nacen con el propósito de acompañar a los ayuntamientos andaluces en la gestión de un fenómeno "que ya está teniendo efectos visibles sobre la salud, el bienestar y la economía de la ciudadanía".

De este modo, García ha señalado que Andalucía es "una de las regiones europeas más vulnerables al calentamiento global", algo que han confirmado los Escenarios Locales de Cambio Climático, donde se han anticipado incrementos de temperatura que podrían situarse entre dos y cuatro grados y medio a mediados de siglo, con picos de hasta cinco grados y medio "en los escenarios más desfavorables". Sobre este contexto, la consejera ha indicado que fenómenos como el calor extremo, la escasez de agua o los episodios adversos "están condicionando la vida diaria de la población y requieren respuestas sólidas, planificadas y permanentes".

En este sentido, ha explicado que los entornos urbanos han sufrido especialmente estas consecuencias por la mayor densidad de edificios y la falta de vegetación, algo que acentúa el efecto de las denominadas "islas de calor", capaces de elevar hasta cinco grados adicionales la temperatura en determinadas zonas de las ciudades.

Al hilo, la consejera ha sostenido que estos efectos son "síntomas muy evidentes que afectan al día a día de la ciudadanía y que han reclamado una acción pública eficaz y cercana al territorio". Para avanzar en esa dirección, ha apuntado que la Junta está desarrollando desde 2021 el Plan Andaluz de Acción por el Clima, que "marca la hoja de ruta de todas las políticas climáticas de Andalucía".

Así, ha señalado que los ayuntamientos desempeñan un "papel esencial" en este marco, porque la planificación municipal es la que permite que cada localidad pueda anticiparse, prepararse y actuar con criterios comunes. Por este motivo, ha destacado que este año la Consejería ha entregado los Planes Municipales contra el Cambio Climático a más del 95 por ciento de los municipios menores de 50.000 habitantes, garantizando así un trabajo local "fundamentado y coordinado".

Dentro de este mismo enfoque, ha detallado la primera de las convocatorias, dotada con cinco millones de euros y financiada con fondos Feder. Según ha expresado, estas ayudas, recogidas en las bases reguladoras publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pasado 12 de noviembre, han representado un "impulso decisivo para reforzar la acción climática municipal".

Tal y como ha precisado, permitirán financiar actuaciones muy diversas, como la creación de zonas verdes, cubiertas y muros vegetales, intervenciones en centros educativos, sistemas de recogida de aguas pluviales, restauración de humedales o ríos, así como espacios de confort climático y áreas de sombra en zonas especialmente expuestas. En concreto, la consejera ha apuntado a que todas estas inversiones han perseguido el objetivo común de "reducir emisiones, mejorar la biodiversidad y hacer que las ciudades sean más habitables y saludables".

Al respecto, ha concretado que esta ayuda se alinea con el Objetivo Político dos de Feder, centrado en avanzar hacia una Europa más verde, y con el Objetivo de Desarrollo Sostenible trece, relativo a la acción por el clima dentro de la Agenda 2030. Por ello, ha remarcado que estas ayudas no solo apoyan proyectos concretos, sino que "consolidan una estrategia global que contribuye a la transformación urbana y al bienestar colectivo".

En su intervención, la consejera ha resaltado además la segunda línea de ayudas, dotada con 775.000 euros y dirigida a los municipios de más de 50.000 habitantes. Esta convocatoria se integra en el Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) para Eventos Adversos y que financiará el cien por cien de los costes subvencionables, con importes que oscilarán entre los 15.000 y los 60.000 euros por entidad.

Sobre esta iniciativa para la que ya han sido aprobadas igualmente las bases reguladoras, ha indicado que permitirá desarrollar proyectos piloto de sensibilización, educación climática y capacitación para los colectivos especialmente expuestos a los riesgos derivados de las olas de calor, "cada vez más frecuentes e intensas".

Este tipo de actuaciones, tal y como ha asegurado, buscan mejorar la preparación ciudadana ante situaciones extremas, reforzar la capacidad de respuesta municipal y generar una cultura preventiva que se traduzca en mayor seguridad para la población. En este sentido, ha añadido que "esta línea amplía la colaboración entre la Junta y los ayuntamientos, y que fortalece la acción local frente a fenómenos que afectan especialmente a las personas mayores, enfermos crónicos o trabajadores expuestos a altas temperaturas".

Por último, ha incidido en que estas dos convocatorias han supuesto un "avance muy significativo" en la estrategia climática de Andalucía, porque ofrecen herramientas reales a los ayuntamientos para actuar con anticipación y con rigor técnico. Al hilo, ha admitido que la resiliencia municipal es "una prioridad" para la Junta, y ha incidido en que estas ayudas "vienen a reforzar las obligaciones legales que ya tienen los municipios, pero también su capacidad práctica para responder a los efectos del cambio climático".