La Junta organiza un taller en Cádiz para fomentar el emprendimiento en torno a las algas y las salinas

El delegado territorial de de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, Óscar Curtido, en una jornada sobre emprendimiento en torno a las algas y las salinas celebrado en el centro de visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha organizado un taller para fomentar el emprendimiento en torno a las algas y las salinas en el centro de visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz.

En esta cita ha participado el delegado territorial de esta Consejería en Cádiz, Óscar Curtido, junto a la directora conservadora de este espacio natural protegido, Paloma Bordons, representantes de empresas, gestores, economistas e investigadores, ha indicado la Junta en una nota.

Esta jornada se ha desarrollado en el marco del proyecto Life IP Intemares, como taller sobre el fomento del emprendimiento en la Red Natura 2000 marina y litoral de Andalucía enfocado al aprovechamiento alguícola, la salinicultura y las plantas halófilas, especies vegetales que viven de manera natural en suelos con alta concentración de sal, como marismas, playas y litorales.

Óscar Curtido ha subrayado "la extraordinaria riqueza natural" de la bahía gaditana y "la apuesta firme" de la Junta por los espacios naturales protegidos y el desarrollo sostenible relativo a la economía azul, que en su opinión "plantea oportunidades en nuestra tierra".

Asimismo, ha valorado la importancia de la actividad acuícola y salinera "desde el respeto al medio ambiente y del emprendimiento" en esta materia, resaltado que este encuentro responde "al compromiso" del Gobierno andaluz con la gestión innovadora, participativa y sostenible de los espacios marinos de la Red Natura 2000.

Los objetivos de esta jornada se han basado en compartir experiencias y modelos de negocio innovadores ligados a la alguicultura, la producción salinera y otros vegetales comestibles de marismas. También se han centrado en poner de relieve el papel del aprovechamiento vegetal y la actividad salinera sostenibles en la conservación de la biodiversidad marina y litoral, así como en presentar las tendencias, oportunidades y nuevas líneas de comercialización sostenible.

A esto se suma el fomento del diálogo entre agentes públicos, privados y científicos, impulsando propuestas que refuercen la economía azul.

Durante este taller se ha recordado que el litoral andaluz y, en especial, sus marismas mareales, han sido lugares de aprovechamiento acuícola y salinero desde antiguo y que la administración ambiental andaluza "está comprometida" con el desarrollo de estas actividades, cuyos requerimientos de producción se basan en el buen estado ambiental de estos espacios.

Además, se ha incidido en el refuerzo de la sostenibilidad y en que el mantenimiento de estos enclaves repercute en la conservación del patrimonio natural, histórico y cultural.

El taller, impartido en el Parque Natural Bahía de Cádiz, ha constituido un espacio de diálogo e intercambio de experiencias entre las empresas asistentes, que han expuesto las iniciativas que, desde la innovación, vienen desarrollando en respuesta a las nuevas demandas del mercado. Asimismo, se ha aludido a la incorporación de modernización en métodos de producción y a los frutos y formas de comercialización de las algas, plantas halófilas y productos salineros.

Entre los ejemplos de innovación presentados en este encuentro están el uso industrial de microalgas en filtros de aire, la acuicultura multitrófica, el uso médico de ciertas plantas de marisma y el empleo de algas en materiales de construcción o embalaje. También se ha hecho referencia al ámbito gastronómico, con aplicaciones en forma de fermentados veganos o sal baja en sodio.

Durante el taller se han abordado aspectos como las ventajas de contar con un tejido empresarial colaborativo y se han expuesto las oportunidades actuales de financiación a nivel comunitario, así como la relación con la administración ambiental, entre otros asuntos, que han quedado patentes durante la sesión de tarde con la elaboración de las matrices DAFO y CAME como guías estratégicas para exponer debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de cara al debate final y la elaboración de las conclusiones.