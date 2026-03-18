La Junta resalta la consolidación del sector acuícola de la provincia de Cádiz en una visita a Cupimar

El director general de Pesca, Acuicultura y Economía Azul, Carlos Aldereguía, y el delegado territorial de esta Consejería en Cádiz, Francisco Moreno, en una visita a la empresa Cupimar. - JUNTA DE ANDALUCIA

CÁDIZ 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ha manifestado su respaldo al avance y la consolidación del sector acuícola de la provincia de Cádiz durante una visita a las instalaciones de la empresa Cupimar, en la bahía gaditana, del director general de Pesca, Acuicultura y Economía Azul, Carlos Aldereguía, y el delegado territorial de esta Consejería en Cádiz, Francisco Moreno.

Tanto el director general de Pesca como el delegado territorial de esta Consejería han resaltado el valor de la acuicultura en la provincia de Cádiz y del sector, en el que "despunta" Cupimar, que es una de las empresas apoyadas por la Junta y por fondos europeos, ha recogido la administración andaluza en una nota.

Los representantes del Gobierno andaluz han subrayado el empuje de Cupimar, la capacidad de generación de empleo y riqueza y la apuesta por la modernización y la calidad, así como, en líneas generales, el compromiso con la economía azul y la relevancia de la actividad acuícola y pesquera en la provincia gaditana.

Durante esta visita se ha visualizado el papel de Cupimar como "empresa referente" del sector a nivel europeo en reproducción, cría y engorde de peces marinos, que aprovecha los recursos de las salinas ubicadas en el Parque Natural Bahía de Cádiz.

Cultivos Piscícolas Marinos (Cupimar) destaca a nivel internacional en la producción de lenguado, contando con técnicas novedosas y sostenibles. En concreto, la compañía cultiva, cría y engorda lenguados y está dedicada a la acuicultura marina desde hace más de 30 años, en sintonía con el medio ambiente y desde una apuesta por la modernización y la calidad.

En la actualidad, cuenta con dos grandes instalaciones en la bahía, donde desarrolla la mayor parte de su actividad comercial, ubicadas en San Fernando y Puerto Real, en concreto en las salinas San Juan Bautista, donde empieza el proceso de cría de lenguado, y en San José del Palmar, siendo este último el lugar de traslado de los alevines para su engorde, en una planta dotada de alto desarrollo tecnológico.

En el marco de esta visita, el equipo técnico ha hecho referencia a que esta empresa participa de manera activa en colaboraciones en diversos proyectos de investigación con diversos organismos públicos, como es el caso del centro Ifapa el Toruño, mediante proyectos CDTI, centrados en la mejora de la selección de reproductores adaptados a las condiciones de la empresa para la producción de alevines de alta calidad productiva.