Liberadas tres tortugas marinas en la playa de Cortadura de Cádiz

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la provincia de Cádiz, Óscar Curtido, en la liberación de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura en Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Junta de Andalucía, María López Sanchís, y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la provincia de Cádiz, Óscar Curtido, han participado este jueves en la liberación de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura en Cádiz.

'Laure-Roteña', 'Roteña-Cristiano' y 'Esperancita' habían sido rescatados por pescadores de la provincia en el ámbito del proyecto SOS Caretta y recuperados en el Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz (Cegma) del Estrecho, para su reintroducción en el medio natural, ha indicado la Junta en una nota.

María López Sanchís y Óscar Curtido han constatado la apuesta de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la recuperación y protección de la fauna y del litoral de la provincia de Cádiz y de Andalucía.

Asimismo, han valorado "el compromiso" con la biodiversidad y la cooperación institucional y sectorial para que las tortugas marinas puedan volver en perfecto estado a su hábitat natural. A este respecto, los representantes de esta Consejería han incidido en "el buen funcionamiento" del proyecto SOS Caretta y la suma de esfuerzos que supone.

También han subrayado la labor del sector pesquero en el rescate de estos ejemplares, la dedicación de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar y el trabajo que desempeña el Cegma en la recuperación de la especie, así como la labor de los técnicos de esta Consejería y los agentes de medio ambiente.

La liberación de estos ejemplares de la especie vulnerable Caretta caretta (tortuga boba) se enmarca en la colaboración habitual de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente con los integrantes del proyecto SOS Caretta. Gracias a la labor del sector pesquero ya se han rescatado 63 ejemplares desde el inicio del proyecto en el Golfo de Cádiz.

Las tortugas han sido encontradas por pescadores de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda y trasladadas para su recuperación posterior al Cegma del Estrecho. En este centro han podido reestablecerse hasta encontrarse en buen estado para su liberación en el medio natural.

En este acto se ha insistido en la relevancia del sector pesquero para rescatar estas tortugas, ya sea por el avistamiento de animales heridos o enredados con basuras marinas o por la interacción directa con las artes de pesca.

Además, se ha valorado que la concienciación y la colaboración son "fundamentales" para la conservación de esta especie, por lo que se ha recordado a la ciudadanía que, ante una situación necesaria es esencial llamar al servicio de emergencias 112 para que el protocolo de rescate se active y se pueda actuar al respecto.

El proyecto 'SOS Caretta: Pescadores por la biodiversidad' está coordinado por la Asociación Hombre y Territorio (HyT), en colaboración con Fundación Moeve, con la participación de Seashore Environment and Fauna y el apoyo de administraciones ambientales, pesqueras y portuarias, así como entidades de pesca del Golfo de Cádiz y del Estrecho.