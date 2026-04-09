Más de 100 profesionales del SAS comparten en Córdoba claves para fomentar la sostenibilidad ambiental

Foto de foto familia de las jornadas sobre sostenibilidad celebradas en el Hospital Reina Sofía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de profesionales de distintos perfiles del ámbito sanitario han participado en la II Jornada sobre Sostenibilidad Ambiental del Servicio Andaluz de Salud (SAS), un encuentro centrado en el intercambio de experiencias y en la difusión de buenas prácticas relacionadas con la sostenibilidad y descarbonización en el sector sanitario.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, esta segunda edición se ha celebrado en el salón de actos del Hospital Universitario Reina Sofía, en el marco de su 50º aniversario, y ha acogido iniciativas de ámbito nacional y autonómico con el objetivo de facilitar su conocimiento, así como impulsar su posible aplicación en los centros sanitarios de Andalucía.

Tras la inauguración institucional del encuentro, que ha contado con la asistencia del director gerente del Hospital Universitario Reina Sofía, Francisco Triviño; de la directora de Gestión Económica y Servicios SAS, Amparo Simón, y de la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, se ha desarrollado una mesa de experiencias innovadoras nacionales bajo el título 'Sostenibilidad en la gestión sanitaria'.

Así, la 'Economía circular', a cargo de Beatriz Piñero, coordinadora de la Estrategia Economía Circular del Servicio Gallego de Salud (SERGAS); la 'Contratación pública sostenible, a cargo de Esmeralda Martos, responsables del Departamento Jurídico de Teresa de Hospitalidad; la 'Energía y eficiencia energética', a cargo de Raúl Falcón, subdirector de Gestión de Sostenibilidad y Transición Ecológica del Servicio Canario de Salud, y los 'Profesionales como activos del cambio', a cargo de Antonio Franco, gerente de Alianza médica por la salud planetaria, han sido los cuatro pilares esenciales de la sostenibilidad abordados durante esta primera parte. Se trata, además, de líneas prioritarias en el Plan Estratégico de Gestión Ambiental del SAS-Horizonte 2030.

La segunda parte del encuentro se ha centrado en la presentación de buenas prácticas de descarbonización y sostenibilidad desarrolladas por los profesionales en el ámbito del Servicio Andaluz de Salu. De esta forma, los asistentes ha podido conocer de primera mano el Plan de Movilidad Sostenible, así como la Gestión de Residuos en Anatomía Patológica, ambas iniciativas del Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba) o el Proyecto de sostenibilidad hospitalaria 'Actuando frente al desperdicio en alimentación hospitalaria, de la Unidad de alimentación del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla).

También se ha abordado el proyecto SUSTAinsHealth, de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Sevilla, o la ampliación del Hospital Universitario Costa del Sol (Marbella) como edificio de energía casi nula (nZEB) integrada con gestión energética y renovables.

Asimismo, se han presentado los resultados del informe 'Buenas prácticas de descarbonización y sostenibilidad del SAS' elaborado por Sanidad #PorElClima --la plataforma que aúna la comunidad de actores del sector sanitario comprometidos con la sociedad, con nuestro entorno y con un futuro mejor--, junto con el coordinador regional de Gestión Ambiental del SAS, Javier Medina, y la colaboración de AstraZeneca. Se trata de un documento de carácter técnico que se pondrá a disposición de profesionales vinculados a la gestión ambiental.

La jornada ha contado con la colaboración de Sanidad '#PorElClima', AstraZeneca y el Hospital Universitario Reina Sofía, dentro del programa de actividades conmemorativas de su 50º aniversario.

PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN AMBIENTAL-HORIZONTE 2030

El Plan Estratégico de Gestión Ambiental Integrada (Pegai), Horizonte 2030, establece una hoja de ruta para la descarbonización del sistema sanitario público andaluz. En 2025 el Servicio Andaluz de Salud recibió uno de los Premios Sanidad '#PorElClima' 2025, que distinguen a las organizaciones con mayor compromiso y resultados en sostenibilidad y reducción de emisiones dentro del ámbito sanitario.

Además, fue reconocido por la OMS (en informe publicado en marzo 2026) como uno de los casos de estudio sobre estrategias de referencia en sostenibilidad ambiental en el sector salud junto a Italia, Bélgica, Rusia, Suiza y Reino Unido. Es importante poner en valor que más del 50% de las acciones previstas este plan, cuyo horizonte de ejecución es hasta 2030, ya están en marcha.

El plan analiza y contempla las siguientes áreas de interés: sensibilización y formación; contratación pública sostenible; gestión de residuos y economía circular; eficiencia energética; gestión del agua; huella de carbono y huella hídrica; movilidad sostenible; restauración ambientalmente sostenible; innovación y colaboración con la sociedad.