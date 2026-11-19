Archivo - Un operario en el Parque Energético de Moeve en San Roque. - MOEVE - Archivo

SAN ROQUE (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

Moeve ha alcanzado un "nuevo hito" en su Parque Energético San Roque (Cádiz) al demostrar la viabilidad de producir combustible sostenible de aviación (SAF) a partir de aceite de cocina usado (UCO), avanzando así en la incorporación de nuevas materias primas renovables a sus procesos industriales.

Según ha explicado la compañía en una nota, el proyecto ha permitido comprobar la capacidad de las instalaciones de San Roque para integrar esta materia prima en activos industriales existentes y obtener SAF, un biocombustible destinado a contribuir a la descarbonización de un sector de difícil electrificación como el transporte aéreo, y que, desde esta primera partida, el Parque Energético San Roque seguirá produciendo.

"Este proyecto demuestra la capacidad de nuestros equipos y de nuestras instalaciones para evolucionar e incorporar nuevas materias primas a los procesos existentes", ha señalado Rosendo Rivero, director del Parque Energético San Roque, que ha añadido que "el trabajo realizado en San Roque permite seguir adquiriendo conocimiento industrial y técnico en torno al SAF, un producto llamado a desempeñar un papel relevante en la transformación del transporte aéreo".

La iniciativa se ha desarrollado con la colaboración del Centro de Innovación en Transición Energética de Moeve y el departamento de Biocombustibles, junto a diferentes equipos del Parque Energético San Roque y de sus Servicios Analíticos; un equipo interdisciplinar que ha servido para abordar y dar solución a cuestiones relacionadas con la operatividad del proyecto y de la calidad, trazabilidad y certificación del combustible obtenido.

En concreto, el Parque Energético San Roque ha tenido que adaptarse para hacer posible la recepción y alimentación del UCO, comprobar que la unidad podía procesarlo correctamente y adaptar los controles de calidad, análisis y trazabilidad para poder seguir el componente renovable desde su entrada en el proceso hasta el SAF final.

La compañía ha indicado que la experiencia desarrollada en San Roque supone "un paso más" en la adaptación de los activos industriales de Moeve a materias primas, aprovechando las capacidades técnicas existentes y el conocimiento acumulado por los equipos del centro industrial.

El SAF puede producirse a partir de materias primas de origen orgánico que no compiten con la alimentación como los aceites usados de cocina. Estos biocombustibles pueden reducir las emisiones de CO2 hasta en un 90% en todo su ciclo de vida respecto a los combustibles convencionales, han explicado.