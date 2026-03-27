Las obras del Valle del Hidrógeno Verde en Huelva se iniciarán en este semestre y la producción en 2029

Archivo - Imagen Moeve en Huelva. - MOEVE - Archivo

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha avanzado este viernes en Huelva que el inicio de las obras del proyecto Onuba, la parte onubense del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, comenzarán a lo largo de este semestre, mientras que en 2029 comenzará la producción.

A pregunta de los periodistas durante una visita técnica a las obras de la nueva planta de biocombustibles de Moeve en La Rábida, el consejero, ha explicado que este jueves coincidió con el vicepresidente comercial de la compañía, Carlos Barrasa, en un acto con empresarios y agentes sociales en Sevilla, y le trasladó el cronograma de la empresa.

Así, ha señalado que las obras del proyecto Onuba, que es como se denomina la parte onubense del Valle Andaluz de Hidrógeno Verde, se iniciarán "probablemente a lo largo del primer semestre de 2026", mientras que entrará en producción "a principios de 2029", según las previsiones de la misma compañía.

Así, ha señalado que son obras "muy complejas, al igual que la planta de biocombustible", pero ha puesto de manifiesto como "se conectan los dos proyectos", ya que la planta que ha visitado este viernes "va a fabricar biocombustibles de segunda generación y también combustibles para aviación", pero cuando el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde empieza a producir hidrógeno en escala industrial, "permitirá que esta planta fabrique también los denominados combustibles sintéticos, los E-Fuels, que son tan importantes para la Unión Europea, tan importantes que incluso hay objetivos concretos para la aviación, que implican la utilización de esos combustibles sintéticos".

"Es decir, todo esto está adquiriendo forma y los dos proyectos que a veces tendemos a tratarlos por separado, se unen en la producción de determinadas líneas de producto", ha concluido.