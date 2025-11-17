El Parque Natural de los Alcornocales (Cádiz) se sitúa entre las 20 experiencias de buenas prácticas señaladas en Europa

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la provincia de Cádiz, Óscar Curtido, en la Junta Rectora del Parque Natural de Los Alcornocales. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALCALÁ DE LOS GAZULES (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El Parque Natural de Los Alcornocales ha sido incluido entre las 20 experiencias de buenas prácticas señaladas en toda Europa por su modo de aplicar la transferencia de conocimiento a la gestión del espacio, así como por sus actuaciones para la puesta en valor del recurso del corcho en esta zona de la provincia de Cádiz.

Así se ha dado cuenta en la Junta Rectora del Parque Natural que se ha celebrado en el Centro de Visitantes El Aljibe, en Alcalá de los Gazules, y que ha estado presidida por el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la provincia de Cádiz, Óscar Curtido, ha indicado la Junta en una nota.

La inclusión del parque se enmarca en el proyecto Farclimate, que cuenta entre sus socios a la Universidad de Vigo, la Fundación para la Pesca y el Marisqueo Fundamar, Contactica Innovation y la Agencia Inviable en España. También están la Universidad Nova de Lisboa, el municipio de Fundao y la consultora C4G en Portugal, la Universidad de Lieja y la Red Europea de laboratorios vivos en Bélgica, Green Growth Generation en Italia, el Centro para la Investigación y Tecnología de Grecia, la Universad Laurea en Finlandia y la UICN en Suiza.

El proyecto pretende implementar soluciones transformadoras en el camino hacia la resiliencia climática en al menos 20 regiones y comunidades de toda Europa, en consonancia con la Estrategia de la UE para la Adaptación al Cambio Climático y el Parque Natural fue propuesto como uno de sus casos de estudio para desarrollar estrategias de acción contra el cambio climático.

Por otro lado, en el marco de esta reunión se ha presentado proyecto investigación que está desarrollando la empresa Vestas en referencia a actuaciones para mitigar los efectos de la seca del alcornocal, estando previsto que próximamente hagan una presentación en campo.

En otro orden de cosas, se ha presentado el informe de gestión desde mayo a noviembre de este 2025, en el que, entre sus aspectos más destacados, se recoge un importante número de visitas a los diferentes senderos y espacios ofertados por el parque.

La incorporación de la Ventana del Visitante para el trámite de autorizaciones ha dado "agilidad" a las solicitudes, por lo que el número de autorizaciones de uso público tramitadas por medio del tramitador de autorizaciones asciende en fecha 8 de noviembre a 5.374 autorizaciones y 27.600 personas autorizadas.

Los senderos más solicitados son la subida al Picacho, la subida al Aljibe, la ruta de la Sauceda y los Llanos del Juncal, comenzando este último a formar parte de la Red de Equipamientos de Uso Público del Parque Natura desde el pasado 16 de octure.

Además, se han mejorado los senderos actualmente ofertados al público por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, se ha ejecutado la restauración del puente de hierro sobre el río Palmones por más de 300.000 euros, y se ha dado de alta como equipamiento de uso público del Parque Natural el carril cicloturista Salinas de Iptuci entre Prado del Rey y El Bosque, entre otras actuaciones.

En cuanto a promoción socioeconómica, la Junta ha destacado que el parque es el primero en el conjunto de la red de espacios naturales protegidos de Andalucía en número de servicios certificados, con un total de 114, de los cuales 43 son de productos artesanales y 71 de turismo de naturaleza. A ellos se unen 46 productos y servicios certificados tanto en el Parque Natural del Estrecho como en Los Alcornocales y 95 compartidos con el Parque Natural de la Sierra de Grazalema.

En otro orden de cosas, durante la Junta Rectora se ha procedido a la presentación del libro 'Recuerdos de La Almoraima', de María del Mar Ortega, una publicación a través de la cual se da a conocer la importancia de La Almoraima desde finales del siglo XIX, cuando la transformación del edificio convento en un lujoso palacete de recreo y la puesta en funcionamiento de la línea férrea Bobadilla-Algeciras hizo que adquiriera "notable relevancia" para la sociedad aristocrática nacional e internacional.

El libro es un homenaje de la autora a su padre y a los guardas jurado que trabajaron en la finca para actividades esenciales relacionadas el carboneo, el descorche, la caza y la berrea, entre otras.

INCENDIO DE LA PEÑA EN AGOSTO EN TARIFA

En otro orden de cosas, la Junta Rectora del Parque Natural de Los Alcornocales ha ofrecido a sus miembros la información con la que cuenta en relación con el incendio ocurrido el pasado mes de agosto en el paraje de La Peña, en el término municipal de Tarifa.

Así, se ha explicado que ninguna superficie de Zona de Reserva se ha visto afectada por el incendio, quedando también al margen del mismo los espacios en los que se produce el paso de cigüeñas, milanos y otras importantes especies como culebreras, calzadas, aguilucho cenizo, según la información facilitada por la Fundación Migres.

La estimación realizada en base a los datos actuales es que la mayor parte de la superficie quemada corresponde a matorral, correspondiendo el resto a zonas arboladas y pastizal.

Por otro lado, según la información disponible se ha comunicado que no existe en el perímetro del incendio especies de fauna o flora catalogadas que puedan haberse visto afectadas y tampoco aparecen Hábitats de Interés prioritario en la zona afectada.

Además, los integrantes de la Junta Rectora han conocido que ya se están emprendiendo actuaciones de emergencia en La Peña para el control de los procesos erosivos. Así, se están ejecutando tratamientos selvícolas de la masa arbolada, de manera que la materia vegetal generada por estas cortas pasará a utilizarse como material constructivo para las hidrotécnicas y, en menor medida y en caso necesario, saca a cargadero.

También se están llevando a cabo actuaciones de protección contra la erosión hídrica con la construcción de fajinas en las laderas más expuestas, mediante el uso de maderas o piedras, minimizando la pérdida de suelo que permita la pronta implantación de especies vegetales.

Además, los restos finos procesados provenientes de los tratamientos selvícolas, serán esparcidos por el terreno para crear una barrera que amortigüe el impacto de las lluvias y retenga la capa de cenizas, que es rica en nutrientes.