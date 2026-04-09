Profesionales y empresas debaten sobre innovación en cultivos extensivos de invierno en una jornada en Jerez

La presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), Marta Bosquet, en las X Jornadas para la innovación en cultivos extensivos de invierno de Genvce - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

En torno a 200 profesionales y a más de 25 empresas del sector agrícola se han dado cita este jueves en Jerez de la Frontera (Cádiz) para participar en las X Jornadas para la innovación en cultivos extensivos de invierno del Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos de España (Genvce), un espacio de encuentro para agricultores, técnicos, investigadores, organizaciones agrarias y empresas vinculadas a la innovación varietal en cultivos extensivos donde se tratan las últimas innovaciones en materia de sostenibilidad del cultivo del cereal.

La presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), Marta Bosquet, ha inaugurado en Jerez estas jornadas, un evento considerado como el principal foro técnico nacional dedicado a la evaluación y transferencia de resultados en este ámbito.

En una nota, la Junta ha apuntado que la actividad también ha contado con la presencia del subdirector general de Medios de Producción Agrícola y Oficina Española de Variedades Vegetales, José Antonio Sobrino, y de la delegada de Desarrollo Rural, Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez Toro.

"La misión del Ifapa es ser un motor de impulso a la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento en Andalucía para mejorar la rentabilidad y competitividad de nuestros sectores primarios", ha destacado Marta Bosquet, quien ha puesto en valor la importancia de los cultivos extensivos de invierno, que, junto con el olivar, "son el corazón de nuestro paisaje rural y la base de nuestra seguridad alimentaria".

En ese sentido, ha manifestado que desde el Ifapa se seguirá trabajando para que cada avance que se logre en estos centros "llegue de forma efectiva al campo", destacando además que "la viabilidad, competitividad y la sostenibilidad del sector agrario pasa por incorporar estos nuevos conocimientos fundamentales generados en las redes de experimentación agrícola".

Las X Jornadas para la innovación en cultivos extensivos de invierno es una iniciativa de Genvce impulsada por el Ifapa y la Asociación Española de Técnicos Cerealistas (AETC), en las que se abordan temáticas de especial interés para el sector como los fitosanitarios, los fertilizantes, la genética o la comercialización.

En concreto, la primera de las jornadas se ha celebrado en los Museos de la Atalaya de Jerez, con varias ponencias técnicas de expertos y mesas de debate sobre la innovación en variedades, los resultados de ensayos y los aspectos de mayor actualidad y relevancia directa para agricultores del sector.

Allí, el secretario general de Genvce, Miguel Gutiérrez, ha tratado el ámbito de la innovación y la comunicación para el futuro de los cultivos extensivos en España, mientras que Javier de Sebastián, presidente de Anove, ha hablado sobre la calidad de la semilla y de las semillas certificadas.

Durante la mañana, investigadores y técnicos especialistas del Ifapa, del IRTA y de la UCO también han tratado la nanotecnología en la fertilización sostenible y el abonado nitrogenado en la cebada maltera, además de explicar los proyectos de investigación Life Innoceal y G.O. Climsostrigo.

Por su parte, el técnico especialista Braulio Estévez ha analizado el impacto del cambio climático en el cereal, mientras que la investigadora M. Patrocinio González ha hablado sobre los ensayos on-farm del proyeto Life Fertiwise.

La jornada también ha contado con dos mesas redondas. La primera ha sido sobre la postulación de Jerez de la Frontera para que sea reconocida como Ciudad Europea del Cereal, un debate que ha contado con la participación de la presidenta del Ifapa, Marta Bosquet, el presidente de la AETC, Javier Alonso, y el delegado de Turismo y Proyección Turística del Ayuntamiento de Jerez, Antonio Real.

Posteriormente, se ha celebrado otra mesa redonda con representantes del sector para tratar la proyección de futuro del cereal.

Por su parte, durante la jornada de este jueves se celebran las demostraciones en campo en el centro Ifapa Rancho de la Merced para dar a conocer los diferentes ensayos, permitiendo a los asistentes obtener información de primera mano sobre el comportamiento de las variedades y las novedades técnicas aplicadas a los cultivos extensivos.

Además, en esta actividad las diferentes empresas participantes muestran sus soluciones e innovaciones, así como los últimos avances tecnológicos en la agronomía y la sostenibilidad de la producción.

El Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos en España es un grupo de trabajo integrado por técnicos de centros e institutos de investigación de las Comunidades Autónomas responsables de la realización de los ensayos de las redes de experimentación de variedades, de la Oficina Española de Variedades Vegetales (OEVV) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y de empresas del sector privado.

El objetivo de este grupo es ofrecer al sector cerealista, tanto técnicos, agricultores, industriales como la administración, información precisa y práctica sobre la adaptación agronómica y la calidad de las nuevas variedades de cereales y cultivos extensivos en las distintas áreas de cultivo de España.

En concreto, Genvce se ha consolidado como una red de ensayos de evaluación varietal de post-registro de referencia a nivel nacional, como ha indicado la Junta.

Actualmente, los ensayos de este grupo comprenden el cereal de invierno --trigo blando, cebada, trigo duro, triticale, avena y centen--, la colza y el maíz para grano. Además, desde la campaña 2017 se introduce la evaluación de variedades de trigo blando en cultivo ecológico.