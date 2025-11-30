La provincia de Jaén cuenta con un total de nueve expedientes de plantas de biogás-biometano en información pública

Archivo - Juanma Moreno junto a Julio Millán en la foto oficial de la firma de la alianza andaluza para el desarrollo del biogás y biometano/Archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía cuenta en la actualidad con nueve expedientes de plantas de biogás-biometano en la provincia de Jaén que se encuentran en fase de información pública. De ellos, existe un expediente que tiene resolución favorable a fecha del 5 de mayo de 2025 y que tiene su ubicación en el término municipal de Úbeda (Jaén).

Los ocho restantes, según se ha informado a Europa Press desde la Junta de Andalucía, están sometidos a la fase de información pública según lo dictado en el artículo 18 del Decreto 5/2012 de 17 de enero.

Entre ellos, uno dispone de la Autorización Ambiental Integrada por parte de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente y está actualmente en trámite de audiencia del Dictamen Ambiental Favorable, según lo indicado en el artículo 22 del Decreto 5/2012 de 17 de enero. Este proyecto se encuentra en Martos (Jaén).

Otros siete se encuentran en tramitación conforme al anterior decreto. Se trata de proyectos que pretenden ejecutarse en Arjona (Jaén), Andújar (Jaén), Alcalá la Real (Jaén), Baeza (Jaén) y Mengíbar (Jaén). A ello se suma Jaén capital con dos proyectos en su término municipal, uno de ellos en Las Infantas.

Desde la Junta de Andalucía se ha trasladado que puede ofrecer información sobre los proyectos que se encuentran en tramitación, en base a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En su artículo 14 se recoge los límites al acceso al derecho de acceso a la información cuando pueda suponer un perjuicio para los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria y el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.

Fue en enero de este año cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presentó en Jaén capital la Alianza del Biogás, que nació con unas 90 entidades adheridas -- empresas, asociaciones de empresas, universidades, centros tecnológicos--, aunque la idea era ir sumando.

Entonces Moreno señaló que las perspectivas eran "inmejorables" por ser Andalucía "la segunda comunidad autónoma con mayor potencial de España", con "334 plantas posibles", según un estudio de Sedigas.

En enero de este año se contabilizan 21 plantas de producción de biogás que aportan unos 33 megavatios. La idea era la de apostar por plantas más avanzadas para sustituir en la red de gaseoductos el gas actual por un gas limpio producido a partir de los residuos.

En el acto de presentación de la Alianza, se indicó que en Andalucía había en marcha medio centenar de proyectos empresariales de biogás que iban a suponer una inversión de 1.400 millones de euros y la creación de 3.500 puestos de trabajo, estando 41 de ellos en tramitación por valor global de 840 millones de euros y 2.000 empleos.

CONTESTACIÓN SOCIAL

La implantación de estos proyectos en la provincia de Jaén está contando en más de un caso con el rechazo ciudadano a través de plataformas ciudadanas que cuestionan este tipo de instalaciones y que piden a los ayuntamientos que impidan su instalación.

En el caso de Mengíbar, el Ayuntamiento ya apuntó que venía trabajando "de manera constante en el análisis técnico y jurídico del expediente relativo al proyecto de planta de biometano, estudiando todas las opciones posibles y, visto el rechazo de la ciudadanía, verificando la documentación y estudiando las vías legales disponibles para impedir su instalación en el término municipal".

En el caso de Alcalá la Real, el Ayuntamiento anunció en octubre una ronda de contactos con distintas entidades y organismos en relación a la instalación de una planta de biometano en el paraje de La Aduana, entre la N-432 y las Casillas de Mures.

En el pleno del mes de noviembre del Ayuntamiento de Alcalá la Real, ha salido adelante la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con respecto a las autorizaciones de las plantas de biometano.

Dicha modificación limita la instalación de este tipo de industrias a distancias de 3.000 y 5.000 metros de cualquier núcleo de población existente, impidiendo así que la planta propuesta se instale. Al tiempo que se prohíbe la instalación de macrogranjas en todo el término municipal

En el caso de Úbeda, los portavoces de todos los grupos con representación en el Ayuntamiento han acordado mantener reuniones periódicas para seguir evaluando conjuntamente la evolución del expediente técnico de la planta.

En el otro extremo, entidades como la propia Universidad de Jaén, la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) e incluso organizaciones agrarias como Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias han mostrado su apoyo a los proyectos de biometano en la provincia de Jaén.

El rector de la UJA, Nicolás Ruiz, ha defendido que este tipo de proyectos suponen "una extraordinaria oportunidad de progreso" para la provincia. Por su parte, el presidente de la CEJ, Bartolomé González, ha venido destacando la "importancia estratégica" de este tipo de instalaciones por su capacidad de generar empleo, valor añadido y nuevas oportunidades económicas y medioambientales.