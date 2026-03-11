El Puerto (Cádiz) diseña su nueva agenda de biodiversidad para ir hacia un modelo urbano más sostenible

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, presenta el informe del proyecto 'El Puerto de Santa María, una agenda de biodiversidad'. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha visitado este miércoles el edificio corporativo de Aqualia en Las Tablas (Madrid) para conocer el informe del proyecto 'El Puerto de Santa María, una agenda de biodiversidad', un documento que propone una agenda de biodiversidad que haga avanzar a la ciudad hacia un modelo urbano "más sostenible, con más vegetación, mejor gestión del agua y una mayor calidad ambiental en los barrios".

El informe plantea iniciativas para transformar progresivamente el espacio urbano, entre ellas la plantación de miles de nuevos árboles adaptados a cada zona, el incremento de la vegetación en calles y espacios públicos y la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza que permitan reducir la incidencia del calor en la ciudad, ha informado el Ayuntamiento portuense en una nota.

Asimismo, el plan contempla medidas para optimizar el uso del agua, mejorar los sistemas de riego y aprovechar mejor los recursos hídricos, además de impulsar actuaciones que favorezcan la biodiversidad urbana, con plantaciones y espacios que faciliten la presencia de aves y polinizadores.

Beardo ha manifestado que esta nueva estrategia "permitirá seguir avanzando en la transformación verde" de El Puerto, "mejorando la calidad de vida de los vecinos y preparando la ciudad frente a los retos del cambio climático".

"La colaboración entre el Ayuntamiento, Apemsa y Aqualia nos permitirá aplicar soluciones innovadoras para que nuestras calles y barrios, además de estar arreglados, sean cada vez más verdes y sostenibles", ha señalado.

Tras la presentación del proyecto, la delegación institucional ha visitado las instalaciones del proyecto NICE en la sede de Aqualia, una iniciativa centrada en el tratamiento de aguas grises mediante soluciones basadas en la naturaleza, guiada por el jefe de Sostenibilidad de la compañía, Zouhayr Arbib.

La jornada ha incluido una presentación de la estrategia de biodiversidad de Aqualia por parte de su director de Sostenibilidad e Innovación, Pedro Rodríguez, y la exposición del proyecto específico para El Puerto realizada por Juan Costa, CEO de Evertree.

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha indicado que, junto a Apemsa y Aqualia, continuará trabajando en el desarrollo de esta agenda ambiental con el objetivo de implantar progresivamente estas medidas en los distintos barrios de la ciudad, avanzando hacia un modelo urbano "más resiliente, verde y sostenible".