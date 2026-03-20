El Puerto de Sevilla acoge las pruebas del vehículo de hidrógeno H2Tractor

El vehículo de hidrógeno H2Tractor opera en periodo de pruebas. - APS

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La terminal de contenedores del Puerto de Sevilla, gestionada por Boluda Corporación Marítima y CMA-CGM, ha acogido las pruebas de una cabeza tractora impulsada con hidrógeno. El H2Tractor, diseñado y fabricado íntegramente por la empresa EVO, favorece el transporte sostenible en entornos logísticos y contribuye a la descarbonización de los puertos.

El vehículo, que ha sido ultimado en el Muelle de Tablada del puerto sevillano, integra tecnologías avanzadas como sistemas ciberfísicos, inteligencia artificial y conectividad 5G. Además, está preparado para operar en entornos de climas cálidos extremos. Transporta hasta 95 toneladas con una autonomía de 16 horas, y es completamente limpio en cuanto a emisiones, detalla la Autoridad Portuaria en una nota de prensa.

El H2Tractor favorece la transición energética hacia fuentes más sostenibles, una de las líneas de actuación en las que trabaja la Autoridad Portuaria de Sevilla a través de iniciativas como Hydea. Cofinanciada por el Feder, dentro del programa 'Interreg Atlantic Area', Hydea busca acelerar el desarrollo y aplicación de tecnologías sobre el uso del hidrógeno verde como alternativa energética en distintos tipos de flotas y vehículos.