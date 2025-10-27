Reconocen un proyecto de la Universidad de Cádiz como ejemplo internacional de sostenibilidad marina

Una imagen del proyecto Ecofish que desarrolla la Universidad de Cádiz (UCA) en el Golfo de Cádiz - UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

CÁDIZ 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Ecofish de la Universidad de Cádiz (UCA) ha sido destacado por el equipo Emirates Great Britain SailGP como ejemplo de buenas prácticas ambientales dentro de su iniciativa internacional 60 Second Climate Champion, que visibiliza proyectos que contribuyen a la sostenibilidad en entornos marinos.

Según una nota de la UCA, durante la pasada regata SailGP celebrada en Cádiz, el equipo británico difundió un breve reportaje sobre las actividades que desarrolla este proyecto, mostrando cómo la ciencia y el compromiso social se combinan en el Golfo de Cádiz para avanzar hacia una pesca "más sostenible y una economía circular".

Ecofish, coordinado desde el Instituto Universitario de Investigación Marina (Inmar) y el departamento de Biología de la UCA, tiene como objetivo implicar al sector pesquero y a la comunidad local en la búsqueda de soluciones innovadoras para conseguir una pesca más sostenible. Una de sus acciones principales busca reutilizar residuos generados por la actividad pesquera, convirtiéndolos en moda u objetos de decoración.

Financiado por el Fempa a través del Programa Pleamar de la Fundación Biodiversidad, el proyecto cuenta con la colaboración de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda y un equipo de investigadores integrado por Remedios Cabrera, Carmen Morales, Andrés de la Cruz, Carlos Rodríguez, Josué Viejo, Elisa Martí, María Fernanda Bello y Gonzalo Muñoz, éste último como su coordinador.

Uno de los resultados de Ecofish ha sido la creación de la iniciativa Enredes, que nace de los talleres organizados en el proyecto, en los que participaron más de un centenar de hombres y mujeres vinculados al sector pesquero sanluqueño. Con el apoyo de los rederos de la Cofradía de Pescadores, los participantes exploraron formas de dar una segunda vida a materiales desechados, especialmente redes en desuso.

De esos talleres surgió el proyecto Enredes, liderado por Bea Bartel, que transforma las redes recuperadas en productos como alfombras, hamacas o elementos decorativos, un ejemplo de economía circular aplicada al ámbito marino.

El reconocimiento del equipo británico de SailGP, difundido a través de su canal oficial como parte de la serie 60 Second Climate Champion, ha permitido dar proyección internacional a este trabajo desarrollado en el Golfo de Cádiz.

Para la UCA, la elección de Ecofish como caso de éxito "demuestra cómo la colaboración entre la universidad, el sector pesquero y la ciudadanía puede convertirse en una herramienta eficaz para la conservación del medio marino y la lucha contra el cambio climático".

La Universidad de Cádiz ha mostrado con esta iniciativa su labor en investigación y transferencia de conocimiento en materia de sostenibilidad costera, aportando "soluciones reales" desde la ciencia al servicio de la sociedad y del entorno litoral.