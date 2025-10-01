Resaltan el potencial de las energías limpias en el desarrollo de Granada desde un marco de planificación

Desde la dcha. Los CEO de Altano, Miguel Sánchez, y Greening, Ignacio Salcedo, el experto Rafael Muñoz, el director de APPA Javier Lázaro, la alcaldesa de Padul, Celia Villena, y el delegado de la Junta, Antonio Granados, con el moderador, Francisco Morón - ARSENIO ZURITA-EUROPA PRESS

GRANADA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes institucionales y de empresas del sector, junto con técnicos y expertos, han analizado en Granada el potencial de las energías renovables en el futuro de la provincia, con especial atención a las oportunidades que puede abrir, desde la planificación, en las políticas estratégicas del territorio.

Ha sido en el encuentro 'Transición energética e integración territorial: una oportunidad para el desarrollo' organizado en Granada por Europa Press, en el que se ha expuesto cómo se están desplegando las energías renovables en la provincia, y su impacto en su economía desde el respeto a los valores naturales de cada entorno. El debate sobre energías limpias sí o no ha sido considerado superado por los participantes, que han apostado por centrarse en la importancia de cómo implementarlas.

En el encuentro han participado el delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Antonio Granados, la alcaldesa de Padul, Celia Villena, los CEO de Altano Energy, Miguel Sánchez-Praena, y de Greening Group, Ignacio Salcedo, el director técnico y de regulación de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), Javier Lázaro, y el profesor del área de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Granada (UGR) Rafael Muñoz.

La charla, moderada por el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón, ha visibilizado el compromiso de actores institucionales y privados con la transición energética en la provincia, aspirando a "una integración territorial justa, equilibrada y beneficiosa" para el conjunto del territorio.

Para el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, "la transición energética es totalmente irreversible" y en ese marco se desarrolla la "revolución verde" que promueve la Junta, con "pasos importantes en la administración para agilizar" estos proyectos, según demandan los empresarios, y el cumplimiento de la normativa andaluza en materia ambiental, que ha calificado como la más "proteccionista" del ámbito europeo.

La Junta trabaja en este sentido desde una perspectiva "transversal" teniendo en cuenta los desafíos que representa el cambio climático y con el objetivo de un desarrollo sostenible basado en la descarbonización, en un contexto de "demanda muy importante de energía" como se puso de manifiesto, ha indicado Granados, en el gran apagón del pasado 28 de abril cuando "falló absolutamente todo" en la infraestructura de la red eléctrica por lo que ha lamentado que municipios como Puebla de Don Fadrique, en el norte de la provincia de Granada, no recuperaran la luz hasta la mañana del día siguiente.

La alcaldesa de Padul, Celia Villena, ha abogado por su parte por un "mejor reparto en el territorio" de estas infraestructuras en tanto ha aludido a que en su término municipal hay proyectadas nueve infraestructuras para el aprovechamiento de renovables, con una "afección" que ha dicho que repercutirá en los "usos tradicionales del suelo" en tanto propietarios se comprometen a "no usarlo" para otras labores como las agrícolas en periodos de hasta "40 años".

"No puedo estar en contra de las renovables, puesto que efectivamente el cambio climático está ahí", ha indicado la regidora, que ha apostado por guiar las modificaciones para la implementación creciente de energías limpias "buscando la mayor sostenibilidad" y ser críticos acerca de "qué tipo de empleo se está generando".

El CEO de Altano Energy, Miguel Sánchez-Praena, ha mantenido que, más allá del debate superado sobre energías renovables sí o no, la importancia está en "cómo se hace", una materia, la de la implementación, en la cual Granada, donde ha nacido y crecido, tiene "una oportunidad histórica" si "se hacen las cosas bien".

"LICENCIA SOCIAL"

"Apostamos por las renovables, sí, pero no de cualquier modo", ha aseverado Sánchez-Praena, quien ha defendido el trabajo de Altano Energy desde el concepto de "licencia social" incorporando también a las "voces sociales". Sólo en los próximos tres años, la empresa activará una inversión de más de 160 millones de euros, con la reversión en el territorio que ello supondrá en "40 años de vida de las plantas", junto con "las oportunidades que abre" de cara al futuro.

Como "empresa con propósito", desde Altano, su CEO ha incidido en que la contribución real de un proyecto renovable --que ha de ser "viable" económica, técnica y, "cada vez adquiriendo más importancia", ambientalmente-- pasa por la generación de empleo y su contribución a la economía local, pero también por el respeto al medio ambiente con que se desarrolla.

"El tema ahora es la pedagogía", ha indicado su máximo responsable, quien ha advertido del riesgo que supone la "desinformación". En este contexto, Sánchez-Praena ha apostado por, desde una perspectiva global, incidir en el poder de la energía renovable como "limpia" y "competitiva" en un marco de "seguridad energética".

Aterrizando el tema en lo local, ha reconocido que puede haber un "tema de afección paisajístico" a la par que ha apuntado que ello "es subjetivo". En cualquier caso, Altano apuesta por la integración de la perspectiva territorial y para, sobre esa base, llegar a un punto de encuentro, sin caer en "ni un extremo ni otro".

El CEO de Greening Group, Ignacio Salcedo, se ha congratulado de que "todos" han apostado en el encuentro organizado por Europa Press por el desarrollo sostenible y ha coincidido en que se trata de "cómo hacerlo", poniendo sobre la mesa que su empresa tiene a 250 personas trabajando en la provincia de Granada en los diferentes ámbitos de las renovables.

EMPLEO ESTABLE Y A LARGO PLAZO

"Las renovables generan empleo" estable y a largo plazo y "ayudan a transformar y a ser más sostenibles" en el territorio, ha explicado Salcedo, quien ha apuntado por otro lado que "la Administración tiene que hacer mucho más" ante una emergencia climática como la actual.

Salcedo ha señalado que estos proyectos están contribuyendo a ayudar a "gente que se está quedando a vivir en los pueblos" que ven la construcción de "polideportivos nuevos", ha puesto como ejemplo, en paralelo a "centros de datos" con "disponibilidad de energía" y compensaciones por parte de las empresas para que "la población se aproveche", con especial atención a las capas más desfavorecidas.

Javier Lázaro, de APPA, que ha resaltado la importancia de llevar a cabo este tipo de encuentros en el ámbito local, tras destacar que el debate sobre la implantación de las renovables está superado, ha apostado también por implicar al territorio en la misma. La provincia de Granada "tiene todavía una gran oportunidad en el desarrollo" de este tipo de energías.

"No es ni mucho menos la provincia dentro de Andalucía que más desarrollo ha tenido tanto en el ámbito ni fotovoltaico ni eólico" si bien "le queda todavía una gran oportunidad por poder desarrollar" por las necesidades de almacenamiento, para lo cual "no hay todavía" proyectos en Granada, ha apuntado Lázaro.

Por su parte, desde la UGR, el profesor en su departamento de Ingeniería Civil Rafael Muñoz ha hecho hincapié en la necesidad de planificación y ordenación territorial. "Este mundo al que vamos no está para que perdamos oportunidades", ha indicado este doctor ingeniero industrial, que ha abogado por dejar a un lado "posiciones maximalistas" para no caer en debates "simplistas".

"Gracias a que no pensamos en todos estos debates de manera profunda no hay planificaciones" de tal modo que, "cuando llega el problema, hacemos chapuzas", ha mantenido Muñoz, resaltando a su vez la necesidad de tener en cuenta el actual contexto internacional, con "Estados Unidos y Europa pues están iniciando un proceso de declive frente al mundo asiático".