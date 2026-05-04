La UCO estudia el compromiso de las pymes españolas para informar sobre su desempeño en materia de sostenibilidad

Imagen de portada del informe. - UCO

CÓRDOBA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) forma parte del equipo investigador que ha elaborado el estudio 'Análisis y diagnóstico de la información de sostenibilidad en las pymes españolas: evaluación y propuestas de mejora en el marco de la Norma Voluntaria de Sostenibilidad', una investigación que examina el grado de preparación de las pymes españolas para adaptarse a las nuevas exigencias de información en materia ambiental, social y de gobernanza (ASG).

Así lo ha indicado la institución universitaria en una nota en la que ha detallado que en el trabajo participan los investigadores de la UCO José A. Gómez-Limón, M. Dolores Guerrero-Baena, Mercedes Luque-Vílchez y Pablo Rodríguez-Gutiérrez, junto a la coordinadora Francisca Castilla-Polo, de la Universidad de Jaén.

La creciente relevancia de la sostenibilidad en la actividad empresarial, impulsada tanto por la evolución normativa europea como por las demandas de inversores, entidades financieras, clientes y otros grupos de interés, está transformando la forma en que las pymes comunican su desempeño. En ese contexto se sitúa este estudio, que analiza hasta qué punto las pymes españolas están preparadas para adoptar el estándar europeo voluntario de información de sostenibilidad para pymes, conocido como 'VSME' por sus siglas en inglés.

La investigación, desarrollada en el marco de un convenio entre el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (Asepuc), parte de una constatación clave: las pymes son el núcleo del tejido productivo español y desempeñan un papel determinante tanto en la economía como en la transición hacia modelos más sostenibles. Es por este motivo, que integrar la sostenibilidad en su gestión y en sus sistemas de información resulta estratégica.

Con ese punto de partida, el equipo investigador diseñó una metodología específica para evaluar el nivel de preparación, o readiness, de las pymes ante la adopción del 'VSME'. Analizó una muestra de 94 empresas españolas de distintos tamaños y sectores y evaluó el grado de alineación de la información que divulgaban con los requisitos del módulo básico y del módulo completo contemplados en este estándar. Junto al análisis documental, el trabajo incorpora además una consulta a expertos y plantea recomendaciones orientadas a mejorar la implementación de estos marcos de reporte.

Entre sus principales conclusiones, el informe muestra que las pymes analizadas han alcanzado un nivel de madurez apreciable en la comunicación de cuestiones relacionadas con su estrategia, sus políticas corporativas y algunos elementos de gobernanza. Sin embargo, ese avance no es homogéneo. El estudio detecta debilidades en la divulgación de métricas de desempeño cuantitativas, en la formulación de información prospectiva y en la comunicación de aspectos especialmente sensibles o complejos, lo que limita la comparabilidad y la utilidad de la información publicada.

El trabajo también pone de relieve que persisten carencias en dos ámbitos especialmente relevantes en el nuevo marco europeo de sostenibilidad: la doble materialidad y la verificación de la información divulgada. Ambas cuestiones están llamadas a desempeñar un papel cada vez más importante en la calidad y la credibilidad del reporte corporativo, por lo que el estudio identifica estos elementos como áreas prioritarias de mejora para facilitar una adopción más sólida y efectiva del estándar 'VSME' entre las pymes españolas.

Más allá del diagnóstico, la investigación aporta una lectura práctica del momento actual. Sus autores subrayan la necesidad de que la transición hacia modelos de información sobre sostenibilidad se realice de manera proporcional, con herramientas adaptadas a la realidad operativa de estas empresas.

En este sentido, el estudio defiende la utilidad de marcos simplificados que permitan responder a las nuevas exigencias informativas sin generar una carga administrativa excesiva y destaca el papel que deben desempeñar tanto los organismos reguladores como el ámbito académico en el acompañamiento a las empresas durante este proceso.

La participación de la Universidad de Córdoba en este trabajo refuerza su compromiso con una investigación vinculada a los grandes retos económicos y sociales actuales. La contribución del personal investigador de la UCO se inscribe en un campo de análisis especialmente relevante para el futuro del tejido empresarial, en un momento en que la sostenibilidad ha dejado de ser una cuestión accesoria para convertirse en un eje central de competitividad, transparencia y generación de confianza.

La publicación, editada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, constituye, además, una aportación útil para empresas, responsables públicos, profesionales del ámbito contable y de auditoría, así como para el conjunto de agentes implicados en la transición hacia una economía más sostenible. Con este estudio, la Universidad de Córdoba en colaboración con la Universidad de Jaén contribuye a generar conocimiento aplicado sobre uno de los procesos de transformación más relevantes para las pymes españolas en los próximos años.