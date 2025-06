UGT-A presenta su Decálogo como herramienta para desarrollar negociaciones colectivas a favor de la sostenibilidad

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Andalucía ha lanzado su 'Decálogo Sindical para la Negociación Colectiva Verde', con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra este jueves, una herramienta "pionera" que sitúa la acción climática como "eje fundamental" de la estrategia sindical.

Según ha señalado la organización sindical en una nota, este documento nace de una "convicción clara", sobre que la crisis climática "ya no es una amenaza futura, sino una realidad presente que afecta directamente a nuestros territorios, empleos y derechos".

Al respecto, ha afirmado que Andalucía es una de las regiones más vulnerables por sus características geográficas y socioeconómicas, pero que también es una de las mejores posicionadas para liderar una transición ecológica justa.

Para el sindicato, "no hay justicia social sin justicia ambiental" y "no hay transición ecológica si no es justa". Por lo que, ha avisado de que "no habrá empleos sostenibles si no somos capaces de anticiparnos y negociar desde ya las condiciones laborales que exige este nuevo tiempo".

Según ha detallado UGT-A, el Decálogo ha recogido diez "compromisos clave" que permiten integrar la sostenibilidad en la negociación colectiva y el diálogo social, desde la reducción de emisiones hasta la protección de la biodiversidad, pasando por el impulso del empleo verde, la justicia hídrica, la economía circular o la movilidad sostenible. Todo ello con "una perspectiva transversal de igualdad de género y cohesión territorial", ha destacado.

Dentro del documento se ha subraya "la urgencia de actuar frente a datos alarmantes" como el aumento récord de temperaturas, la pérdida acelerada de especies, la escasez de agua y el crecimiento de residuos. Frente a este escenario, el sindicato ha resaltado también los avances logrados, como la reducción de emisiones en Andalucía, el crecimiento del empleo verde y el liderazgo en energías renovables, pero ha advertido que el ritmo de cambio debe acelerarse y ser inclusivo.

Una de las novedades más destacadas del Decálogo de UGT-A es la incorporación de la perspectiva de género a través del ecofeminismo sindical, reconociendo que "las mujeres son especialmente vulnerables a los impactos ambientales y que su liderazgo es clave en la transición ecológica". Asimismo, el documento también ha defendido el consumo responsable, la protección de los derechos laborales en sectores en reconversión y la necesidad de "una transición justa que no deje a nadie atrás, especialmente a los colectivos más vulnerables".

Además, UGT-A ha hecho un llamamiento a la acción colectiva y a la participación activa de delegados, secciones sindicales y la sociedad civil, difundiendo el decálogo como herramienta de referencia en la negociación y acción sindical. El sindicato se ha comprometido a "seguir reforzando su papel como sindicato verde", convencido de que "cuidar el planeta es también defender el empleo, la salud y la dignidad de la clase trabajadora andaluza".

"No se trata de un punto final, sino de un punto de partida. Una hoja de ruta que se enriquecerá con la experiencia de quienes día a día defienden los derechos laborales desde los centros de trabajo. Nuestra organización defiende que cuidar el planeta también es defender el empleo, la salud, la igualdad y la dignidad de la clase trabajadora", ha señalado UGT-A.

Con esta iniciativa, UGT ha reafirmado "su compromiso" con el ecosindicalismo y apuesta por un modelo productivo "que sitúe en el centro la sostenibilidad, la calidad del empleo y la participación sindical".