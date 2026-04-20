La UJA demuestra la viabilidad de fabricar materiales de construcción usando solo residuos y energía solar concentrada

Investigadores participantes en el proyecto. - UJA

JAÉN 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha presentado los resultados finales del proyecto Ingemats, con el que se "ha alcanzado un hito internacional al demostrar la viabilidad de fabricar materiales de construcción utilizando exclusivamente residuos y energía solar concentrada".

Se trata de una investigación de excelencia financiada por el plan Paidi 2020 de la Junta de Andalucía y liderado por las doctoras Carmen Martínez García y María Teresa Cotes Palomino, según ha informado este lunes la UJA.

Uno de los mayores logros del consorcio --encabezado por la Universidad de Jaén y formado con las Universidades de Castilla La Mancha, Granada, la Universidad de Módena e Reggio Emilia en Italia, de Aveiro en Portugal y el CerteE de Túnez-- ha sido la colaboración con la Plataforma Solar de Almería (PSA).

Mediante el uso de hornos solares de eje horizontal, el equipo ha logrado sinterizar áridos ligeros artificiales (ALAs) en ciclos ultrarrápidos. Este proceso no solo iguala las propiedades mecánicas de la sinterización tradicional, sino que supone un ahorro energético drástico y una reducción total de la dependencia de combustibles fósiles en la etapa de cocción.

Los resultados validan el uso de residuos estratégicos de Andalucía, como los lodos de corte de piedra natural y subproductos del olivar (pasta de aceituna), transformándolos en "nutrientes tecnológicos". Este avance contribuye directamente a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), especialmente en acción por el clima (ODS 13) y energía asequible y no contaminante (ODS 7).

Por otro lado, en el marco de este proyecto se ha desarrollado el trabajo fin de máster 'Fabricación de materiales sostenibles a partir de residuos mineros, de biomasa y bioresiduos', por el doctorando F J. Troyano Pérez. Ha sido reconocido en los VI Premio Universidad, Conocimiento y Agenda 2030 de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), CRUE Universidades Españolas y la Fundación Carolina.

La trayectoria iniciada por Ingemats está teniendo su continuidad en el proyecto del Plan Nacional Green CD Waste, también liderado por las dos citadas investigadoras de la UJA, que profundizará en el uso y la transferencia de estas tecnologías.