La Universidad de Córdoba celebra el 25º aniversario del Servicio de Protección Ambiental

El equipo del Servicio de Protección Ambiental con la vicerrectora de Campus Sostenible, mostrando su primer logo de 2001 y el conmemorativo de su 25º aniversario. - UCO

CÓRDOBA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) celebra el 25º aniversario del Servicio de Protección Ambiental (SEPA), un cuarto de siglo impulsando la sostenibilidad ambiental universitaria, pues, lo que comenzó con la puesta en marcha de un sistema para la correcta gestión de residuos peligrosos ha ido dando paso a una estrategia cada vez más amplia e integrada que aborda ámbitos como la movilidad sostenible, la economía circular, la eficiencia energética, la compra y contratación, la promoción de la biodiversidad o la educación y participación ambiental de la comunidad universitaria.

Según ha indicado la institución universitaria en una nota, en todo este recorrido ha sido clave la labor del SEPA, cuyo trabajo ha permitido construir un entramado creciente de políticas, estrategias, proyectos y alianzas que han reforzado los cimientos de la sostenibilidad ambiental en institución universitaria.

Detrás de este proceso se encuentra, además, el esfuerzo diario de un equipo humano comprometido y caracterizado por su motivación, entusiasmo y capacidad de trabajo, que, durante años, ha impulsado numerosas iniciativas dirigidas a mejorar el desempeño ambiental de la universidad.

En la actualidad, el SEPA se integra en el Vicerrectorado de Campus Sostenible, lo que ha supuesto un impulso notable en el refuerzo de la acción ambiental universitaria y el avance hacia una gestión más responsable de los recursos y de los espacios universitarios.

La trayectoria del servicio está marcada por el desarrollo de proyectos innovadores y herramientas que han favorecido la implicación de la comunidad universitaria. Entre ellos destacan iniciativas como el 'Programa Trébol', orientado a reconocer y promover buenas prácticas ambientales en unidades universitarias; el 'Bosque Universitario', concebido como un laboratorio vivo para la docencia y la investigación en biodiversidad, o la 'Bolsa de Aprovechamiento de Materiales (BAM)', que permite intercambiar o reutilizar materiales, equipos y mobiliario.

A esto se suma el 'Programa de Voluntariado Ambiental', una iniciativa del Aula de Sostenibilidad (dependiente del SEPA) que permite participar en acciones prácticas para la conservación y mejora ambiental tanto en el entorno de la UCO como en espacios naturales, o los distintos procesos participativos que han permitido diseñar estrategias ambientales compartidas dentro de la institución.

A lo largo de estos años, la UCO ha reforzado además su participación en redes y espacios de colaboración con otras administraciones y universidades, como la Comisión Sectorial de Sostenibilidad de CRUE-Universidades Españolas o la Red Técnica de Áreas de Medio Ambiente de las Universidades Públicas Andaluzas (Retama), que han contribuido a compartir experiencias y acelerar la implantación de nuevas políticas de sostenibilidad ambiental.

Este compromiso se ha ido consolidando con nuevos instrumentos de planificación, como el II Plan de Sostenibilidad Ambiental de la Universidad de Córdoba, que establece una hoja de ruta para seguir avanzando en ámbitos como la reducción de la huella de carbono, el uso eficiente de recursos, la integración de la sostenibilidad en la docencia y la investigación o el refuerzo del papel de la UCO en la mejora ambiental del territorio.

El 25º aniversario del SEPA supone una oportunidad para reconocer el trabajo conjunto que ha hecho posible este recorrido. El impulso de los equipos de gobierno, la participación del alumnado, personal docente e investigador, personal técnico, de gestión, administración y servicios, así como la colaboración con múltiples áreas de la universidad, han sido fundamentales para impulsar los cambios necesarios hacia un modelo de universidad más sostenible.

La celebración de esta efeméride, que continuará en la próxima Gala UCO-Medio Ambiente, prevista para el 4 de junio, invita también a mirar hacia el futuro. La Universidad de Córdoba afronta en los próximos años retos relevantes vinculados a la acción climática, la sostenibilización curricular, la gestión sostenible de los campus o el refuerzo de la cultura ambiental dentro de la institución en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Tras un cuarto de siglo de trayectoria, el Servicio de Protección Ambiental continúa siendo una pieza clave para seguir avanzando en este camino colectivo hacia una universidad cada vez más comprometida con su entorno y con los desafíos ambientales del tiempo actual.