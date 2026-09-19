La Universidad de Córdoba fomenta la movilidad sostenible ofreciendo 100 bicicletas en préstamo continuo

Archivo - Una persona monta en bicicleta en una imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) abrirá este martes el plazo para solicitar una de las 100 bicicletas que el sistema de préstamo continuo 'A la UCO en bici' pone a disposición de la comunidad universitaria, todo ello con el objetivo de fomentar una movilidad más sostenible entre los miembros de su comunidad, ya sea personal trabajador o estudiantes.

Según la información disponible en la web de la institución universitaria, consultada por Europa Press, el plazo para conseguir una de estas bicicletas de préstamo comienza el 22 de septiembre, a las 9,00 horas, y la solicitud debe realizarse a través del enlace 'http://www.uco.es/alaucoenbici'. Este programa de préstamo, puesto en marcha por el Servicio de Protección Ambiental (SEPA) de la UCO, llega así a su 17ª edición, avalado por el "alto grado de aceptación" de las ediciones anteriores.

Mediante el depósito de una fianza de 100 euros, que es "reembolsable al final del préstamo", la acreditación como miembro de la Universidad de Córdoba (estudiante o personal trabajador) y la aceptación de las condiciones de uso, el usuario podrá disfrutar de una bicicleta de montaña en préstamo continuo con una duración de un cuatrimestre o todo el curso académico, según sus necesidades. Además, la bicicleta se entrega con un completo kit de seguridad, compuesto por dos candados, timbre, luces, casco y chaleco reflectante.

Desde la UCO ponen en valor que la bicicleta supone "uno de los medios más saludables y sostenibles que existen en la actualidad", por lo que este sistema de préstamo contribuye al compromiso adquirido por la institución mediante la firma de su Política Ambiental en su punto 5, 'Fomentar el ahorro de energía, agua y materias primas, así como potenciar el uso de transporte sostenible en sus instalaciones'.

Durante el curso 2025/2026, fueron un total de 72 estudiantes (49 de ellos procedentes de programas internacionales) los que se beneficiaron del servicio, al igual que 21 trabajadores de la institución académica. Igualmente, cabe destacar que el 52% de los usuarios de la bicicleta de préstamo fueron mujeres frente a un 48% de hombres. En general, el 52% de los beneficiarios usaron la bicicleta más de lo esperado, mientras que un 30% le dio el uso esperado y 18% la utilizaron menos de lo que preveían.

Cada curso, la UCO recibe "más de 200 solicitudes para este servicio en menos de una hora el mismo día que se inicia la inscripción". Además, los usuarios del mismo valoran el servicio con nueve puntos sobre diez, de media.