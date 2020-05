El 78% de los autónomos han retomado este lunes su actividad según ATA, que pide ampliar ERTE más allá de junio

SEVILLA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha estimado que este lunes, día en el que ha comenzado la Fase 2 en gran parte del territorio nacional, el 78 por ciento de los autónomos ha retomado su actividad paralizada por las medidas restrictivas del estado de alarma, a la par que ha pedido al Gobierno central que los expedientes de regulación de empleo (ERTE) se prolonguen más allá del del 30 de junio.

Así lo ha precisado Amor durante su intervención en un webinar organizado por la Cámara de Comercio de Sevilla en cuyo marco ha repasado las medidas impulsadas por las distintas administraciones a lo largo del estado de alarma y tras dos meses de inactividad. Ha señalado que aún el 22 por ciento de los autónomos no ha podido reabrir sus negocios bien porque sus actividades no pueden reactivarse o porque se ubican en zonas donde continúan en la Fase 1 y "no es rentable" su apertura.

El líder de los autónomos ha reconocido que esta crisis sanitaria y, como consecuencia, económica ha venido "sin manual de instrucciones" pero, ha reprochado, "no la hemos sabido afrontar con la agilidad necesaria ni generando la certidumbre que necesitaba el momento". Ante ello ha comentado la situación de los ERTE, mecanismo al que se han acogido el 50 por ciento de las empresas para "paliar" la suspensión de su actividad.

En este sentido, ha reclamado al Ejecutivo central, liderado por el socialista Pedro Sánchez, que solucione "de una vez" el pago de las prestaciones a los trabajadores que han sido recogidos y que "no han cobrado desde marco". "Esta situación ha desbordado a todo el mundo pero es lamentable que los trabajadores no hayan cobrado", ha subrayado.

Igualmente, ha solicitado que los ERTE se amplíen más allá del 30 de junio como está previsto dado que, a su juicio, es una herramienta "fundamental" para "frenar la caída del empleo, de la demanda y de la actividad" ante la "complicación de mantener la misma plantilla" con la actividad reducida. Además, ha pedido que el sector no se fije como criterio para prolongar los ERTE y, que en su lugar, se tenga en cuenta la caída de la actividad como consecuencia del estado de alarma.

Entre otras medidas, Lorenzo Amor ha hablado sobre las prestaciones por cese de actividad que han sido "insuficientes" al no haber llegado a autónomos que han perdido ingresos por las medidas restrictivas, lo que ha generado "inseguridad jurídica", mientras que ha reiterado la solicitud del colectivo de suspender las cuotas de cotización de los autónomos, tal y como ha reclamado ATA desde el inicio del estado de alarma, para que "se suspendan durante estos meses" y se paguen con posterioridad.

Junto a sus peticiones, Amor ha abogado por ampliar la tarifa plana para los autónomos que no han tenido acceso a la prestación por cese mientras que ha reclamado reformas en el ámbito energético, fiscal y administrativo que cuenten además con un plan de digitalización, aspecto que ha sido clave en las empresas durante el estado de alarma.

Ha valorado las "vacunas" ante la caída de ingresos que suponen los préstamos de ICO, los cuales el 20 por ciento de los autónomos que han solicitado "aún no tienen respuesta". En esta línea, ha elogiado también los préstamos avalados al cien por cien por la Junta de Andalucía, a través de la Sociedad de Garantía Recíproca Garàntia.