Un 86% de los autónomos andaluces no prevé contratar y el 71,3% rechaza subir el SMI, según el barómetro de ATA

Publicado 27/01/2020 15:17:58 CET

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 86,4% de los autónomos andaluces no prevé hacer ningún contrato de trabajo en 2020 mientras que un 51,38% ha manifestado que no prescindirá de algún empleado, así como que el 71,3% de los consultados no está de acuerdo con la subida del SMI, que la semana pasada Gobierno, empresarios y sindicatos acordaron situar en 950 euros. Estos datos, junto con otros, forman parte del barómetro sobre los autónomos andaluces que ha elaborado la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que trasladan "un pesimismo reinante, pero que es mayor en España", ha apuntado este lunes en Sevilla el presidente nacional de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor.

Amor ha sostenido, a modo de resumen del retrato que emana del barómetro de los autónomos andaluces, que "el pesimismo de los autónomos es mayor en España, habrá poca contratación, igual o menos que en 2019, palpan el frenazo en la creación de empleo, y no tienen problemas con la financiación, pero sí con la morosidad".

El sondeo de ATA ha contado con una muestra de 412 entrevistas de un colectivo que en Andalucía integran 540.000 autónomos y se ha estructurado sobre bloques como el empleo, la financiación y la morosidad, la legislación y los impuestos.

Esa diferencia de la percepción de los autónomos andaluces frente al resto de andaluces se sustenta en datos como que "el 79% de los autónomos andaluces" percibe que la desaceleración persistirá en 2020, cuando ese porcentaje a nivel nacional es de un 85,5%.

Hay una diferencia de diez puntos de un menor pesimismo de los autónomos andaluces sobre si la evolución de su negocio será peor que el año anterior, una percepción que muestran el 39,6% de los andaluces frente al 49,2% a nivel nacional, mientras que un 56% estima que será igual o mejor.

Junto al rechazo al incremento de la dotación del Salario Mínimo, que no comparte el 71,34% de los autónomos andaluces y que para el 68% de los consultados considera que les afectaría la subida, los autónomos andaluces trasladan, ante la hipótesis de poder bajar los impuestos, un 35,4% de éstos, que preferirían la bajada del IVA, seguidos de un 34,1% que apostaría por la bajada de las cuotas a la Seguridad Social y de un 27,3% que apuntaría al descenso del IRPF.

Sobre la financiación de los autónomos, éstos han expresado en el barómetro de ATA que el 76% obtuvo financiación en una entidad financiera mientras que un 55% obtuvo los recursos que quiso, mientras que la morosidad, entendida como el cobro a partir de los 60 días o más, ésta afecta a un 35,4% de los consultados, mientras que un 60,5% se ha declarado indemne al retraso en el cobro.

El alcance de las medidas legislativas en relación al trabajo autónomo, el 60% de los autónomos andaluces consultados expresan su conformidad sobre que son muy útiles, bastante útiles o útiles, aunque el 56,4% de los consultados ha expresado no conocer las medidas en profundidad.