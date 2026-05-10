Adelante presenta un plan de protección a pequeños autónomos: "Están afrontando pagos absolutamente injustos"

Archivo - El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García. - ADELANTE ANDALUCÍA

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, ha presentado este domingo un plan andaluz de protección a los pequeños autónomos con "diez grandes medidas" entre las que destaca una bonificación para que puedan tener vacaciones y bajas de paternidad y maternidad, al tiempo que ha criticado que "muchas veces son falsos autónomos, otras veces están teniendo que afrontar unos pagos que son absolutamente injustos y les faltan derechos".

En un audio remitido a los medios, el candidato de Adelante Andalucía ha atendido a los medios con anterioridad a participar en un encuentro en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) con autónomos que forman parte de sus listas, como la número uno por Córdoba y propietaria de una pequeña academia, Mariví Serrano, así como el candidato pro Cádiz y dueño de una cafetería, Eugenio Ponce, o el director de cine Juanma Sayalonga, integrante de la lista por Sevilla y propietario de una productora.

En este sentido, García ha considerado que los trabajadores autónomos "son los grandes olvidados de la política". "El Gobierno andaluz y el señor Moreno y la derecha saca pecho sobre el número de autónomos que hay en Andalucía, pero nunca habla de cómo están esos autónomos en Andalucía", ha criticado.

Con el objetivo de paliar la "precariedad enorme" y de evitar casos de falsos autonómos, la formación ha presentado este domingo, 10 de mayo, un plan de protección a los pequeños autónomos "que vienen a intentar hacerle la vida un poquito más fácil a esos pequeños autónomos que hacen que el mundo funcione y que son clase trabajadora". "El mundo y Andalucía funciona también gracias a esos pequeños autónomos que están constantemente maltratados", ha apostillado.

En concreto, entre las propuestas se incluye garantizar la bonificación directa de las cuotas durante los periodos de vacaciones y prestaciones que cubran no solo la renta, sino también el lucro cesante y el mantenimiento del local durante la convalecencia. Asimismo, se plantea garantizar la maternidad y la paternidad mediante la bonificación al cien por cien y la exención total de cuotas.

Asimismo, otra de las medidas que ha propuesto el candidato de Adelante Andalucía consiste en una ley que obligue al Gobierno andaluz y a los consistorios a contratar a pequeñas empresas y autónomos en la contratación pública. "Hablo, por ejemplo, de los comedores escolares. ¿Por qué los proveedores no pueden ser los pequeños autónomos o la pequeña empresa de cercanía?", ha cuestionado García.

Además, el candidato ha precisado que plantean "impulsar los cambios normativos para que las cotizaciones estén ajustadas a los ingresos reales", puesto que en la actualidad "muchas veces un pequeño autónomo está pagando una cotización como si fuera una mediana empresa, lo cual es absolutamente injusto".

En suma, ha recriminado la actual gestión de la Administración autonómica con los autónomos, y ha señalado que "no puede ser que la derecha los trate como grandes empresas y otras izquierdas lo olviden", motivo por el que desde Adelante Andalucía "tenemos que poner en el centro a esos pequeños autónomos que sacan para adelante sus vidas, sus trabajos, nuestros pueblos y que son clase trabajadora y hay que protegerlo y hacerle la vida un poquito más fácil".

