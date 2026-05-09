Una vecina de Alcúdia encuentra y devuelve una cartera perdida por unos turistas con más de 1.000 euros en efectivo. - POLICÍA LOCAL DE ALCÚDIA

PALMA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Una vecina de Alcúdia (Mallorca) ha encontrado y devuelto una cartera perdida con documentación y más de 1.100 euros en efectivo y que pertenecía a una pareja de turistas británicos.

El gesto tuvo lugar el pasado miércoles, cuando la mujer se encontró con la cartera y, sin dudarlo, acudió a la Policía Local para que los agentes pudieran encontrar a su propietario.

Gracias a la documentación que había en su interior, los agentes pudieron averiguar que los propietarios, una pareja de turistas británicos, se alojaban en un hotel del Puerto de Alcúdia.

Tras diversas gestiones, se les localizó. Los turistas mostraron su gran alegría y agradecimiento al poder recuperar una cantidad de dinero que ya daban por perdida.

En redes sociales, la Policía Local de Alcúdia ha agradecido el gesto de Cristina. "Acciones como ésta demuestran los valores de solidaridad y respeto que hacen grande a nuestra comunidad. ¡Muchas gracias, Cristina!", han indicado.