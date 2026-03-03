Andalucía cuenta con más de 591.100 autónomos en febrero, 1.349 más en un mes

El presidente de ATA, Rafael Amor, en imagen de archivo. - ATA

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cuenta con un total de 591.164 autónomos en el segundo mes del año, lo que significa 1.349 más respecto al mes anterior, según los datos señalado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Todas las provincias han registrado subidas en el mes de febrero de 2026 al compararlo con las cifras del mes anterior.

Con este aumento, la cifra total de autónomos en Andalucía se sitúa más cerca de los 600.000 autónomos, ya que se ha situado en 591.164 trabajadores por cuenta propia.

De esta manera, el presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha destacado tras el análisis de los datos que "Andalucía crece en 1.349 autónomos en el mes de febrero, un 0,2%, y lo hace en prácticamente todas las provincias, es de las comunidades autónomas que más crece y seguimos siendo la comunidad autónoma con más número de autónomos, concretamente 591.164".

Por ello, ha afirmado, "son datos muy positivos, pero sobre todo hay que resaltar el crecimiento de la mujer autónoma, que han crecido 700 mujeres frente a los 649 varones, lo que sin duda es un dato muy positivo, porque la mujer autónoma sigue creciendo a ritmos superiores a los varones".

Además, el presidente de ATA Andalucía ha recalcado que "hay un dato importante y positivo a resaltar y es la bajada del paro, que desciende en 2.629 personas, un descenso del 0,4%, frente al crecimiento del desempleo registrado en casi todas las comunidades autónomas, como son el caso de Cataluña, donde el paro crece en 2.039 personas y en Madrid, que lo hace en 3.600, frente a la bajada de las 2.629 personas en Andalucía, a pesar de la lluvia".

"Sin duda Andalucía se está convirtiendo en una comunidad autónoma con una economía estable, una economía que genera empleo y genera bienestar social", ha subrayado.

En febrero de 2026, la cifra total de afiliados andaluces al RETA ha aumentado en un 0,2% en comparación con enero de 2026. En cifras absolutas, supone un incremento de casi 1.400 personas trabajadoras autónomas en Andalucía.

Por provincias, son todas las que cierran el segundo mes año en positivo, liderando el incremento Málaga (+652, autónomos, +0,5%), Almería (+166 autónomos, +0,3%), Sevilla (+154 autónomos, +0,1%), Cádiz (+141, +0,2%), Huelva (+98, +0,3%), Córdoba (+63, +0,1%), Granada (+46, +0,1%) y Jaén (+31, +0,1%).

Según el género, el incremento de RETA en Andalucía es superior en el caso de las mujeres. De hecho, las mujeres autónomas han crecido en 700 personas trabajadoras autónomas al RETA (+0,3%) y los varones en 649 (+0,2%) en un mes.

Respecto a la cifra del desempleo en Andalucía, se ha registrado un descenso del paro de 2.629 personas. Únicamente ha subido el desempleo en Almería (+38) y en Jaén (+26).

Si comparamos los datos con febrero de 2025, la cifra total de afiliados al RETA en Andalucía ha aumentado en un 1,5%, lo que supone un ascenso de más de 8.700 personas.

Por provincias, únicamente registra una caída Huelva (-196 autónomos, -0,7%). Las demás suman autónomos respecto a hace un año liderando el incremento Málaga (+4.577, autónomos, +3,3%), Sevilla (+1.653 autónomos, +1,4%), Granada (+976, +1,4), Cádiz (+767, +1,2%), Almería (+651, +1%), Jaén (+206, +0,5%) y Córdoba (100, +0,2%).