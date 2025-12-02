Andalucía cuenta con más de 592.000 autónomos en noviembre, récord de afiliación con 726 más en un mes

Archivo - El presidente de ATA, Lorenzo Amor, en imagen de archivo. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cuenta con un total de 592.505 autónomos en el undécimo mes del año, lo que significa 726 más respecto al mes anterior, según los datos señalado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha afirmado en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press que "son unos datos bastante positivos de empleo" ya que "se bate un nuevo récord histórico de afiliación, liderando el número de autónomos en España y también entre las comunidades que más crecen los autónomos".

Además, tal y como ha destacado la entidad en una nota de prensa, "Es el mejor mes de noviembre de los últimos cuatro años y duplica, prácticamente, a la cifra que se regisrtó hace dos años, en noviembre de 2023".

España ha sumado 2.045 autónomos el mes de noviembre, según los datos medios de afiliación al RETA conocidos este martes, pasando de 3.422.434 autónomos en octubre de 2025 a 3.424.474 autónomos en noviembre de 2025. Son diez las comunidades autónomas que han crecido en el último mes, mientras que las otras siete "llevan prácticamente tres años perdiendo autónomos". En cifras absolutas, la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña son las que más autónomos han sumado en noviembre.

En Andalucía, por provincias, el número de autónomos ha aumentado en todas en el último mes, excepto en Huelva (-46) y en Cádiz (-38) donde se ha reducido el número de personas trabajadoras por cuenta propia respecto al mes de octubre. Los mayores incrementos se han registrado en Sevilla (+362), Málaga (+202), Córdoba (+93) y Granada (+90). También han sumado autónomos Almería (+52) y Jaén (+10).

"Todas las provincia crecen excepto Cádiz y Huelva, que sufren una ligera pérdida provocada por la estacionalidad. Noviembre es un mes muy bueno que ha dado muy buena cifra para los autónomos", ha señalado Amor.

Según el género, ambos sexos han registrado leves aumentos en el mes de noviembre de 2025 respecto a octubre de este mismo año, el mayor incremento se ha registrado en el colectivo de autónomas (+0,2%), mientras que el número de autónomos ha crecido un 0,1%. Lo que en términos absolutos representa un incremento de 428 mujeres y de 297 hombres.

Respecto a los sectores, destacan los incrementos registrados en actividades profesionales, científicas y técnicas (+282), educación (+165), información y comunicación (+158), actividades sanitarias (+151) y construcción (+147).

De esta manera, Rafael Amor ha incidido en que "el comercio sigue perdiendo autónomos y esto es un dato negativo", tras apuntar que "se va a terminar el año cruzando la cifra de 600.000 autónomos. Se va a terminar el año con una cifra de 9.500 autónomos netos de crecimiento. Andalucía se está convirtiendo en tierra de emprendimiento, en la comunidad autónoma que más autónomos tiene y en la segunda comunidad con el mayor número de crecimiento de autónomos".

"Sin duda, si todo va bien y con la apuesta de ese 14,4% del dinero de las cuentas públicas andaluzas destinado a la actividad productiva, Andalucía va a seguir creciendo, generando dinamismo y actividad económica", ha concluido.

Si se analizan los datos respecto a octubre de 2024, Andalucía ha ganado cerca de 9.000 autónomos (8.733), destacando los crecimientos de Málaga (4.861) y de Sevilla (1.889). Cádiz es la única provincia que pierde autónomos en tasa interanual (-65). Las demás han registrado subidas de 890 autónomos en el caso de Granada, de 612 en Almería, de 272 en Jaén, de 143 en Huelva y de 132 en Córdoba.