Andalucía lidera la subida de autónomos hasta los 594.168 en marzo, 3.004 más en un mes

Archivo - Una mujer sale de una oficina de empleo en Sevilla en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cuenta con un total de 594.168 autónomos en el tercer mes del año, lo que significa 3.004 más respecto al mes anterior, según los datos señalado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Todas las provincias han registrado subidas en el mes de marzo de 2026 al compararlo con las cifras del mes anterior.

Con este aumento, la cifra total de autónomos en Andalucía se sitúa más cerca de los 600.000 autónomos, ya que se ha situado en 594.168 trabajadores por cuenta propia, por lo que según ha subrayado ATA "estos datos muestran que Andalucía lidera la creación de empleo, la subida de autónomos y también la reducción del paro".

De esta manera, el presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha destacado tras el análisis de los datos que "Andalucía crece en el mes de marzo en 3.000 autónomos. Son unos datos muy positivos", ha señalado tras apuntar que "crece la construcción, el comercio, la hostelería, las actividades profesionales científicas y técnicas, la educación, las actividades administrativas y las estabilidades sanitarias. Prácticamente casi todas las actividades crecen".

Además, el presidente de ATA Andalucía ha recalcado que "podemos decir que se están creando 100 autónomos cada día y también que Andalucía lidera la creación de empleo, la reducción del paro y la subida de autónomos".

En esta línea, el empleo ha crecido en el mes de marzo en todas las comunidades autónomas, lideradas por Andalucía, con más de 50.543 nuevos empleos.

Por su parte, los autónomos en España crecen en más de 14.920, lo que supone prácticamente 500 autónomos más al día. Este crecimiento de autónomos también es liderado por Andalucía, con más de 3.000 nuevos autónomos en el último mes, lo que supone prácticamente 100 autónomos más al día. Este incremento de 14.930 autónomos es el mayor incremento registrado en un mes de marzo de los últimos cinco años.

Cabe destacar que todas las comunidades autónomas sumaron cotizantes por cuenta propia durante el mes de marzo, a excepción de la ciudad autónoma de Ceuta que cerró el tercer mes de año con un ligero descenso de cuatro autónomos menos.

En marzo de 2026, la cifra total de afiliados andaluces al RETA ha aumentado en un 0,5% en comparación con febrero de 2026. En cifras absolutas, supone un incremento de casi 3.004 personas trabajadoras autónomas en Andalucía.

Si nos fijamos por provincias, como ya hemos comentado, son todas las que cierran el tercer mes año en positivo, liderando el incremento Málaga (+928, autónomos, +0,7%), Sevilla (+594 autónomos, +0,5%), Cádiz (+365 autónomos, +0,5%), Granada (+363, +0,5%), Almería (+240, +0,4%), Córdoba (+200, +0,4%), Huelva (+190, +0,6%) y Jaén (+124, +0,3%).

Según el género, el incremento de RETA en Andalucía en este mes es superior en el caso de los varones. De hecho, los hombres autónomos han crecido en 1.707 personas trabajadoras autónomas al RETA (+0,5%) y las mujeres en 1.297 (+0,6%) en un mes.

Respecto a la cifra del desempleo en Andalucía, se ha registrado un descenso del paro de 8.836 personas. Únicamente ha subido el desempleo en Jaén (+58).

En relación a los sectores, todos han registrado aumentos de autónomos respecto al mes anterior, excepto el sector del transporte y almacenamiento, que ha registrado un descenso de 63 autónomos; agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (-21) y administración pública y defensa, seguridad social obligatoria (-13).

Si comparamos los datos con marzo de 2025, ATA ha subrayado que son "muy destacables", ya que la cifra total de afiliados al RETA en Andalucía ha aumentado en un 1,6%, lo que supone un ascenso de más de 9.300 personas.

Por provincias, únicamente registra una caída Huelva (-129 autónomos, -0,4%). Las demás suman autónomos respecto a hace un año liderando el incremento Málaga (+4.581, autónomos, +3,3%), Sevilla (+1.738 autónomos, +1,4%), Granada (+1.266, +1,8), Cádiz (+795, +1,2%), Almería (+728, +1,2%), Jaén (+197, +0,5%) y Córdoba (+163, +0,3%).