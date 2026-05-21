Enrique Santiago cree que EEUU facilitó información de Zapatero por su interés en provocar una crisis en el Gobierno

El diputado de Sumar, Enrique Santiago, en una imagen de archivo - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Enrique Santiago, portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar en el Congreso, ha denunciado que Estados Unidos ha facilitado información sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado el pasado martes por la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra.

En este sentido, ha defendido que la intención de la Administración de Donald Trump es "causar una crisis política en el Gobierno de España" y "dar un escarmiento a quienes han podido trabajar por eludir las sanciones ilegales impuestas unilateralmente por Estados Unidos a Venezuela".

En una entrevista en 'La hora de La 1' de TVE, recogida por Europa Press, el dirigente político ha sostenido que "no es muy normal que Estados Unidos ponga a disposición grabaciones" que no saben "de dónde se han obtenido" ni que "se preocupen tanto de Zapatero" pero no "del 'lobby' que hacen otros expresidentes".

En este sentido, Enrique Santiago ha criticado que la estrategia de Estados Unidos es "convertir en causas judiciales lo que son intentos de interferencia política en la soberanía de otros Estados".

NO VE RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO EN EL CASO PLUS ULTRA

El diputado de Sumar ha defendido que lo que no aparece en el auto por el que el juez ha imputado al expresidente Zapatero, "por ningún lugar", es "una presunta responsabilidad del Gobierno".

Santiago ha afirmado que "el auto presenta indicios muy claros en algunos supuestos" contra el exmandatario socialista, pero que en materia de apropiación indebida o blanqueo de capitales no encuentra "absolutamente nada".

No obstante, Enrique Santiago ha reconocido que "sí que parece que hay unas responsabilidades políticas o unas actuaciones que son más que cuestionables" éticamente, porque se han podido utilizar "recursos públicos" que "no se pueden compatibilizar con estar realizando actividades lucrativas".

En este sentido, ha denunciado que hay actividades que "no tienen porqué ser ilegales, pero que políticamente son demoledoras" y ha criticado "el afán desmedido de obtención de un lucro personal".

PIDE IMPULSAR UN PAQUETE DE MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN

El portavoz parlamentario de IU ha reiterado la necesidad de impulsar un paquete de medidas anticorrupción y ha recordado que Sumar trató de sacarlo adelante a raíz del caso de Santos Cerdán, pero que todavía no se ha impulsado "por falta de voluntad del PSOE".

Además, ha censurado la critica del PP y Vox sobre la corrupción porque "la medida más contundente llevada a cabo se hundió con los votos del PP, Vox y Junts". "No están interesados en que haya mecanismos eficaces contra la corrupción", ha apostillado.

Enrique Santiago ha incidido en que Sumar ha impulsado la ley de lobbies para "regular estas actividades" que ahora se encuentra en fase de terminación de presentación de enmiendas en el Congreso y que también van a promover una reforma de la legislación de la oficina de los expresidentes.