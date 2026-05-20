El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) celebra la reapertura del hotel de lujo Hacienda la Boticaria tras 14 años cerrado

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, junto con el delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, en su visita al Hotel Hacienda la Boticaria. - AYTO ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, junto con el delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, han visitado las instalaciones de la Hacienda la Boticaria, para mantener un encuentro con la cadena AZZ Hoteles, quienes se harán cargo de la reapertura del complejo, tras permanecer 14 años cerrado, lo que supone "una gran noticia" para la alcaldesa.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la alcaldesa ha ofrecido la colaboración municipal para que este hotel abra sus puertas, a la vez que ha destacado que la instalación hotelera se encuentran en "muy buen estado, a pesar de los años sin uso".

En este sentido, la reapertura cuenta con un proyecto de actuación aprobado por la Delegación Municipal de Urbanismo que habilita al desarrollo de la actividad hotelera, de restauración y de eventos. De igual forma, cuenta también con las correspondientes licencias de nuevos suministros eléctrico y de agua, acompañando el equipo de Urbanismo a la empresa en todos los trámites para asegurar que la inversión se localizara en Alcalá de Guadaíra.

Desde el ejecutivo local han destacado que este establecimiento se ubica en el segmento de los hoteles de lujo y fue concebido para ser "un referente hotelero", por lo que sitúa a Alcalá "en el mapa turístico internacional y supone un escaparate para la ciudad".

Jiménez ha afirmado que llevan tiempo "trabajando con los nuevos propietarios para facilitar todos los trámites", así como que "seguirán colaborando" que este proyecto aporte "beneficios y crecimiento" a Alcalá.

Igualmente, ha celebrado que la operación generará empleo directo y actividad vinculada a todos los servicios necesarios para su funcionamiento. Además, reforzará el turismo, además de las "oportunidades empresariales" que se darán.