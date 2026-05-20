Puy du Fou España despide a tres empleados y reforzará sus protocolos tras investigación interna sobre bienestar animal

Archivo - Presentación del nuevo espectáculo ‘El Tambor de la Libertad’, en Puy du Fou. - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Puy du Fou España ha decidido extinguir la relación laboral con tres empleados integrantes del equipo de animales al considerar que no han cumplido con los procedimientos internos de bienestar animal que promulga el parque, a propósito de la investigación interna realizada, y se ha comprometido, entre otras acciones, a reforzar los protocolos internos de supervisión y control aplicables al equipo de animales.

En un comunicado, Puy du Fou España explica que tras las informaciones aparecidas en medios de comunicación sobre supuestas irregularidades en el cuidado y la gestión de los animales en el parque ubicado en Toledo, la dirección inició una investigación interna con el objetivo de verificar "si en algún momento pudieron producirse algunas divergencias de criterios a la hora de cumplir con los procedimientos internos de bienestar animal que promulga Puy du Fou España".

En el marco de dicha investigación, la compañía ha realizado una revisión "exhaustiva" de sus procedimientos internos de bienestar animal, recabando y analizando la información interna pertinente en coordinación con los equipos responsables, acordando la suspensión cautelar de tres integrantes del equipo de animales que, una vez concluido el proceso y a la vista de los hechos acreditados, han sido despedidos.

En cuanto a los compromisos adquiridos por Puy du Fou España para "reforzar los mecanismos internos de control" en este ámbito, el comunicado refiere que se creará un Comité de Bienestar Animal que se encargará de analizar las prácticas de trabajo y cuidado animal; identificar posibles riesgos; proponer medidas de mejora, y supervisar y auditar a los equipos y procedimientos, que estará presidido por Marlène Coutand, directora artística y técnica de Puy du Fou España e integrado por varios representantes de los diferentes equipos que tratan con los animales.

Igualmente, se mejorarán las instalaciones destinadas al cuidado y mantenimiento de los animales, incluyendo la ampliación y modernización de los corrales, los boxes, la enfermería y los espacios veterinarios tanto en el parque como en las áreas de backstage. Las inversiones previstas para esta medida, ya aprobadas en otoño de 2025, ascienden a 100.000 euros en 2026 y a 650.000 euros en 2027.

Se implantará un sistema interno de seguimiento y trazabilidad que permita documentar y monitorizar a todos los animales desde su nacimiento, con independencia de los requisitos de identificación y registro exigidos en cada caso por la normativa vigente, y se creará un programa obligatorio de formación en materia de bienestar animal para todos los empleados vinculados al cuidado, manejo y supervisión de animales.

De la misma forma, se incorporarán "las buenas prácticas desarrolladas por el Grupo Puy du Fou en Francia, que cuenta con una sólida experiencia en materia de bienestar animal desde 2021, año de la creación de su Comité de Bienestar Animal, y que ha permitido fortalecer la supervisión operativa, la formación y el control interno".

Finalmente, Puy du Fou España se compromete a llevar a cabo acuerdos con organizaciones europeas especializadas en bienestar animal, como la consultora especializada en la mejora de procesos para el cuidado y bienestar animal Akongo, con quien Puy du Fou Francia colabora en el desarrollo de herramientas de evaluación, seguimiento y mejora continua del bienestar animal.

INVESTIGACIÓN

Entre los principales hallazgos derivados de la investigación interna realizada, tras las informaciones sobre supuestas irregularidades en el cuidado y la gestión de los animales en Puy du Fou España, el parque explica que desde la apertura del parque existen convenios con distintas entidades para la recogida y tratamiento en caso de fallecimiento de animales.

En el caso de Puy du Fou España, interviene la empresa Secanim, que recoge el cadáver y levanta acta de esa retirada. Sin embargo, la investigación ha detectado que algunos responsables del equipo de animales "han llevado a cabo irregularidades aisladas relacionadas con el incumplimiento de las normas establecidas para la retirada y gestión de cadáveres de animales fallecidos".

En concreto, "se ha constatado que, en determinados casos, se procedió al enterramiento de animales dentro del recinto del parque" con animales "que se encontraban dentro del plazo legalmente previsto para su identificación y registro y que, por tanto, todavía no estaban dados de alta ante la Administración, así como con animales pertenecientes a especies cuyo sistema de control no exige la comunicación individual de la baja".

"Aprovechando estas circunstancias, algunos responsables del equipo de animales incumplieron los protocolos establecidos para la retirada y gestión de los animales fallecidos, actuando al margen de los procedimientos y la ética del parque", admite el comunicado.

Estos casos se habrían producido entre 2021 y julio de 2025, "sin que haya indicios ni testimonios que apunten a que se haya llevado a cabo ninguna irregularidad con posterioridad a dicha fecha".

Puy du Fou España "condena rotundamente las prácticas individuales irregulares detectadas en relación con la retirada y gestión de determinados animales fallecidos, así como el tono y las expresiones contenidas en algunos de los mensajes difundidos, no solo por ser contrarios a la normativa vigente y los procedimientos internos, sino también por resultar totalmente incompatibles con los valores, principios y estándares de cuidado y bienestar animal del parque".

En lo relativo a las cuestiones vinculadas al bienestar animal, la investigación interna ha permitido recabar información y testimonios sobre "posibles conductas aisladas incompatibles con la normativa vigente y los estándares de cuidado exigidos" en el parque, particularmente en aspectos relativos al trato dispensado a los animales y a sus condiciones de alimentación.

En cualquier caso, el comunicado recuerda que el parque cuenta con un equipo formado por asistentes sanitarios y auxiliares de veterinaria que se encargan del cuidado integral de los animales y que todos los integrantes del equipo disponen de la formación necesaria en bienestar animal en explotaciones ganaderas para especies bovinas, aves y dromedarios, expedido por la entidad Inokua y exigido por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Además, el parque cuenta con un equipo de veterinarios externos, especializados por especies: dos para animales de granja, dos para caballos y uno para cetrería, además de un acuerdo con la Clínica Taimyr de Madrid. Adicionalmente, para caballería, bueyes y mulos, el protocolo incluye revisiones semanales por parte de un herrador.