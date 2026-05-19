Zapatero, imputado | Directo: PP exige explicaciones al Gobierno: "El tinglado se desmorona y los capos empiezan a caer"

Europa Press Nacional
Actualizado: martes, 19 mayo 2026 9:46
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MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto blanqueo de capitales, según han confirmado fuentes del caso a Europa Press.

Calama indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia.

Sigue en directo las últimas noticias de la imputación de Zapatero:

PP exige explicaciones al Gobierno por la imputación de Zapatero: "el tinglado se desmorona y los capos empiezan a caer"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido esta mañana explicaciones al Gobierno por la imputación del expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales en la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

El juez imputa a Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto blanqueo de capitales

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto blanqueo de capitales, según han confirmado fuentes del caso a Europa Press.

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