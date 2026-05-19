Zapatero, imputado | Directo: PP exige explicaciones al Gobierno: "El tinglado se desmorona y los capos empiezan a caer"

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto blanqueo de capitales, según han confirmado fuentes del caso a Europa Press.

Calama indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia.

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