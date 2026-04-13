Andalucía publica los formularios para ayudas a la compra de vehículos eficientes no eléctricos desde este miércoles

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SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de este lunes publica los formularios que deberán cumplimentar los autónomos que quieran solicitar las nuevas ayudas del Plan Renove de vehículos de la Junta para adquirir un vehículo eficiente no eléctrico "siempre que se achatarre otro de más de diez años de antigüedad con la ITV vigente". Los posibles beneficiarios --más de 1.600 según los cálculos de la Consejería de Industria, Energía y Minas-- tendrán que cumplimentar los formularios en la ventanilla electrónica que se abre este mismo miércoles 15 de abril.

Así figura en la resolución publicada este lunes y consultada por Europa Press, enmarcada en el desarrollo del Plan Renove Vehículos Andalucía, mediante el cual se concederán 3.000 euros en ayudas directas a profesionales autónomos para la adquisición de un vehículo eficiente no eléctrico. La Junta ha estimado que se sustituirán más de 1.600 vehículos poco eficientes, permitiendo un ahorro en la factura energética de los autónomos de tres millones de euros gracias a la reducción del consumo de combustible de más de dos millones de litros anuales. En cuanto a las emisiones de CO2, éstas se reducirán en 5,83 toneladas al año, principalmente en entornos urbanos, "contribuyendo así a la salud y bienestar de la población".

En concreto, se encuentra dirigido específicamente a autónomos con el fin de reducir el impacto ambiental asociado a actividades económicas intensivas en movilidad, al tiempo que se favorece la modernización y competitividad del tejido empresarial andaluz. El plan cuenta con un presupuesto inicial de cinco millones de euros. Los nuevos incentivos gestionados por la Agencia Andaluza de la Energía se destinarán al fomento de la renovación de vehículos, mediante la adquisición de turismos (vehículos M1) o furgonetas --vehículos M1 de MTMA no superior a 3.500 kilogramos-- no eléctricos con un valor de emisiones iguales o inferiores a 120 gramos CO2/km; debiendo también achatarrar un vehículo con ITV vigente, matriculado en España con una antigüedad de, al menos, diez años. La baja del vehículo que se achatarra y la adquisición del nuevo pueden haberse realizado desde el 1 de enero de 2026, no antes.

En concreto, para poder optar a las ayudas, cuyo régimen es en concurrencia no competitiva, los autónomos deberán tener domicilio fiscal o un establecimiento en Andalucía y estar dados de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, pudiendo renovar su vehículo por adquisición directa o mediante operaciones de financiación por 'leasing' financiero o arrendamiento por 'renting' de vehículos nuevos, matriculados por primera vez en España.

La solicitud se realizará directamente por parte de la persona beneficiaria, sin intermediación de entidad colaboradora, accediendo con certificado digital a la plataforma cien por cien telemática que se habilitará cuando se abra el programa y rellenando el correspondiente formulario de solicitud, no siendo necesario aportar ninguna documentación, puesto que la comprobación de los requisitos la realizará la Junta.

En el plazo de un mes desde la admisión a trámite del expediente, se notificará electrónicamente por parte de la Agencia Andaluza de la Energía la concesión de la ayuda, abonándose el incentivo en ese mismo momento, sin tener que esperar a presentar la documentación justificativa, como ocurre con el programa Moves. En esta línea, la Junta ha concretado que, tras recibir el pago de la ayuda, será necesario aportar el modelo de cuenta justificativa simplificada establecido por la AAE en la plataforma telemática de tramitación en los plazos que se indiquen en la resolución de concesión, "ya que no cumplir o acreditar documentalmente en tiempo y forma los requisitos supondrá el reintegro de la ayuda".

Este nuevo plan complementa a los incentivos ligados a la movilidad eléctrica en Andalucía Moves III 2025, en tanto que se dirige a los vehículos no enchufables de alta eficiencia energética y bajas emisiones de CO2 que no se financian con estas ayudas, "completando de esta forma el abanico de tecnologías que contribuyen al descenso de los consumos específicos de combustible o energía de los vehículos en Andalucía".