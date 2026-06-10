Visita del Papa a Canarias en 2026: mapa del recorrido, agenda y actos confirmados en Gran Canaria y Tenerife - EUROPA PRESS

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La visita del Papa a Canarias tendrá lugar los días 11 y 12 de junio de 2026, dentro del viaje de León XIV por España, que comenzó en Madrid y continúa este miércoles en Barcelona antes de poner rumbo al archipiélago. En las islas, el Pontífice visitará Gran Canaria y Tenerife con una agenda marcada por los encuentros con migrantes, la dimensión pastoral y las celebraciones religiosas multitudinarias.

La estancia de León XIV en Canarias comenzará el jueves 11 de junio con su llegada a la base aérea de Gando, en Gran Canaria, procedente de Barcelona, y concluirá el viernes 12 de junio con el acto oficial de despedida en el aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos antes de su regreso a Roma.

Estos son los puntos clave de la visita del Papa a Canarias:

1. Fechas de la visita: León XIV estará en Canarias los días jueves 11 y viernes 12 de junio de 2026.

2. Islas que visitará: el Papa estará en Gran Canaria y Tenerife.

3. Actos confirmados: la agenda oficial marca como confirmados los actos principales de la visita del Papa a Canarias.

4. Encuentros con migrantes: León XIV se reunirá con realidades de acogida a migrantes en Arguineguín, en Gran Canaria, y en Las Raíces y la Plaza del Cristo de La Laguna, en Tenerife.

5. Misas multitudinarias: el Pontífice presidirá una Santa Misa en el Estadio de Gran Canaria y una misa de despedida y acción de gracias en la Explanada Portuaria de Los Llanos, en Santa Cruz de Tenerife.

6. Regreso a Roma: la visita a España concluirá el 12 de junio con el acto oficial de despedida en el aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos.

La agenda oficial recoge estos actos como confirmados:

AGENDA DEL PAPA EN GRAN CANARIA EL JUEVES 11 DE JUNIO

La visita del Papa a Canarias comenzará el jueves 11 de junio con su llegada a Gran Canaria, procedente de Barcelona, después de completar la etapa catalana de su viaje a España.

A las 10.50 horas, León XIV llegará a la base aérea de Gando, en Gran Canaria. Este será el primer acto de su agenda en el archipiélago y figura como confirmado.

A las 11.40 horas, el Papa mantendrá un encuentro con migrantes en Arguineguín, en el puerto de Arguineguín. En este acto, el Pontífice se reunirá con las realidades de acogida a los migrantes y está previsto un discurso de León XIV.

Después, a las 13.30 horas, el Papa acudirá a la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, para un encuentro con los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes de pastoral. La agenda señala en este acto un discurso del Santo Padre.

La jornada en Gran Canaria concluirá a las 18.30 horas con una Santa Misa en el Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas. Se trata de uno de los actos principales de la visita al archipiélago y contará con homilía del Pontífice.

AGENDA DEL PAPA EN TENERIFE EL VIERNES 12 DE JUNIO

El viernes 12 de junio, León XIV continuará su agenda en Tenerife, donde se concentrarán los últimos actos de su visita a España antes de su regreso a Roma.

A las 9.10 horas, el Papa llegará al aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos, procedente de Gran Canaria. Allí tendrá lugar una recepción oficial por parte del obispo Eloy Santiago y autoridades civiles.

A las 9.30 horas, León XIV visitará el dispositivo de acogida humanitaria Las Raíces, en San Cristóbal de La Laguna, donde mantendrá un encuentro con los migrantes acogidos y con el personal del centro.

A las 10.10 horas, el Pontífice participará en un encuentro con las realidades de integración de los migrantes en la Plaza del Cristo de La Laguna, con testimonios de personas procedentes de África y América Latina. En este acto está previsto un discurso del Santo Padre.

Después, a las 10.40 horas, León XIV realizará un recorrido pastoral por La Laguna hasta el Palacio Salazar, sede del Obispado de Tenerife. Según la información complementaria de la Diócesis de Tenerife, el Papa recorrerá en un pequeño vehículo las calles Viana y San Agustín, saludando a ancianos, personas vulnerables y usuarios de centros sociales de la Iglesia.

A las 11.30 horas, tras el descanso en el Palacio Salazar, el Pontífice se trasladará a Santa Cruz de Tenerife y, a la altura del Colegio La Salle, realizará el cambio al Papamóvil para recorrer varias calles de la capital.

A las 12.00 horas, León XIV hará un recorrido en Papamóvil por el puerto, en la Explanada Portuaria de Los Llanos, saludando a los fieles concentrados a lo largo del trayecto, según la información complementaria de la Diócesis de Tenerife.

La última gran celebración del viaje tendrá lugar a las 12.15 horas, con la Santa Misa de despedida y acción de gracias en la Explanada Portuaria de Los Llanos, en Santa Cruz de Tenerife. El Santo Padre presidirá la Eucaristía multitudinaria de clausura del viaje apostólico y está prevista su homilía.

La visita del Papa a Canarias, y también su viaje a España, concluirá a las 14.30 horas con el acto oficial de despedida y regreso a Roma desde el aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos.