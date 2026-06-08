Simulador del Mundial 2026: elige clasificados de grupo y predice el campeón

Infografía con grupos de la Copa Mundial 2026. - Europa Press

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá arranca el próximo 11 de junio con el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica, un torneo en el que participarán 48 selecciones, encuadradas en 12 grupos, de los que se clasificarán 32 para la ronda de eliminatorias. Ahora, es tú turno, te toca predecir quién se hará con la Copa del Mundo.

CÓMO FUNCIONA EL SIMULADOR DEL MUNDIAL 2026

En la fase de grupos participan 48 equipos distribuidos en 12 grupos, del A al L, de cuatro integrantes cada uno. Una primera fase en la que se clasificarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros clasificados. Posteriormente, esos equipos quedarán encuadrados en el cuadro final por el título, y tendrás que elegir que selecciones avanzan ronda y cuales caen eliminados.

GRUPOS DEL MUNDIAL 2026 Y POSIBLES CRUCES

Lograrán la clasificación a los cruces los dos primeros de cada grupo junto con los ocho mejores terceros, sumando un total de 32 conjuntos. A partir de ese momento arranca la fase de eliminación directa, la cual incluye por primera vez la ronda de dieciseisavos de final, para continuar progresivamente con los octavos, cuartos de final, semifinales y la gran final, lo que significa que la selección que se corone campeona deberá haber superado un total de ocho partidos a lo largo del torneo.

ESPAÑA EN EL SIMULADOR DEL MUNDIAL 2026

La selección española es una de las grandes favoritas para alzarse con la Copa del Mundo el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Yersey. España está encuadrada en el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. En caso de ser primera o segunda de grupo, se cruzará en la ronda de diesiseisavos de final con el Grupo J, conformado por Argentina, Austria, Argelia y Jordania.