Andalucía roza los 600.000 autónomos tras sumar 3.283 personas en el último mes

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SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Los autónomos en Andalucía han registrado un incremento de 3.283 personas en el cuarto mes de 2026 (+0,6%), con subidas en todas las provincias con respecto al mes anterior. Con este aumento, la cifra total de autónomos en la región se sitúa más cerca de los 600.000 autónomos, ya que ha alcanzado los 597.451 trabajadores por cuenta propia, según los datos señalado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Según ha subrayado la Asociación en una nota de prensa, estos datos muestran que Andalucía continúa liderando la subida de autónomos y también la reducción del paro, ya que el número de desempleados ha descendido en 22.393 personas en el último mes en Andalucía (-3,9%).

Por su parte, presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha destacado tras el análisis de los datos que "podemos decir que los datos conocidos hoy prácticamente son históricos. Andalucía crece entre 3.283 autónomos en el mes de abril. Batimos cifras récord, son 597.500 autónomos los que hay en Andalucía".

Además, el presidente de ATA Andalucía ha recalcado que "nos hemos convertido no solamente en la comunidad que más autónomos tiene, sino en la que más ha crecido en el mes de abril, tanto en términos porcentuales como en términos numéricos. Igualmente pasa con las cifras de desempleo, de los 62.000 parados que han bajado a nivel nacional, pues prácticamente el 38% son andaluces, 22.393. Por lo tanto, podemos decir que Andalucía se ha convertido en el mes de abril en la comunidad más próspera, donde más se genera actividad económica de España y donde mejor se puede emprender".

Por su parte, los autónomos en España crecen en más de 14.920, lo que supone prácticamente 500 autónomos más al día. Este crecimiento de autónomos también es liderado por Andalucía, con más de 3.000 nuevos autónomos en el último mes, lo que supone prácticamente 100 autónomos más al día. Este incremento de 15.493 autónomos es el mayor incremento registrado en un mes de marzo de los últimos cinco años.

ATA ha subrayado que todas las Comunidades Autónomas sumaron cotizantes por cuenta propia durante el mes de abril, cuando la cifra total de afiliados andaluces al RETA ha aumentado en un 0,6% en comparación con marzo de 2026. En cifras absolutas, supone un incremento de más de 3.283 personas trabajadoras autónomas en Andalucía.

Por provincias, son todas las que cierran el cuarto mes año en positivo, liderando el incremento Málaga (+945 autónomos, +0,7%), Cádiz (+578 autónomos, +0,9%), Sevilla (+565 autónomos, +0,5%), Granada (+337, +0,5%), Almería (+261, +0,4%), Huelva (+250, +0,8%), Córdoba (+205, +0,4%), Jaén (+140, +0,3%).

Según el género, el incremento de RETA en Andalucía en este mes es superior en el caso de los varones. De hecho, los hombres autónomos han crecido en 1.938 personas trabajadoras autónomas al RETA (+0,5%) y las mujeres en 1.345 (+0,6%) en un mes.

Respecto a la cifra del desempleo en Andalucía, se ha registrado un descenso del paro de 22.393 personas. Todas las provincias han reducido su número de desempleados en el cuarto mes del año.

Respecto a los sectores, todos han registrado aumentos de autónomos respecto al mes anterior, excepto el sector de actividades profesionales, científicas y técnicas (-639), transporte y almacenamiento, que ha registrado un descenso de 263 autónomos; otros servicios (-173), administración sanitarias y de servicios sociales (-42), administración pública y defensa (-30) y actividades financieras y de seguros (-23).

Si comparamos los datos con abril de 2025, los datos son "muy destacables", ya que cifra total de afiliados al RETA en Andalucía ha aumentado en un 1,6%, lo que supone un ascenso de más de 9.500 personas.

Por provincias, únicamente registra una caída Huelva (-28 autónomos, -0,1%). Las demás suman autónomos respecto a hace un año liderando el incremento Málaga (+4.547 autónomos, +3,2%), Sevilla (+1.783 autónomos, +1,5%), Granada (+1.416, +2), Cádiz (+837, +1,2%), Almería (+739, +1,2%), Córdoba (+181, +0,3%) y Jaén (108, +0,3%).