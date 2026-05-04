Los candidatos se centran en sanidad y vivienda en el primer debate a cinco por el 17M

Los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía; por Por Andalucía, Antonio Maíllo, por el PSOE-A, María Jesús Montero; por Vox, Manuel Gavira; por el PP-A, Juanma Moreno y por Adelante Andalucía, José Ignacio García. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La sanidad, la vivienda y la financiación han sido los principales temas que han marcado el primer debate electoral de cara las elecciones andaluzas del 17 de mayo celebrado en RTVE con los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de los grupos políticos con representación parlamentaria por parte del PP-A, Juanma Moreno; el PSOE-A, María Jesús Montero; Vox, Manuel Gavira; Por Andalucía, Antonio Maíllo, y Adelante Andalucía, José Ignacio García.

Un debate, en ocasiones bronco y con interrupciones entre los participantes, en el que Juanma Moreno ha puesto en valor su gestión al frente de la Junta de Andalucía frente a las críticas de los partidos de la oposición que han afeado especialmente la situación de los servicios públicos.

La sanidad ha sido uno de los puntos de principal discusión, con la crisis de los cribados del cáncer de mama de fondo. Moreno ha prometido que, si sigue en el cargo tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo, aprobará una ley de "garantía sanitaria" que posibilite que, los presupuestos y el número de profesionales sanitarios aumenten "año tras año".

El candidato del PP-A ha comparado su modelo sanitario al llevado a cabo por la candidata socialista Montero durante su etapa como consejera de la Junta que según Moreno "despidió a 7.770 profesionales y recortó 1.500 millones de euros de la sanidad".

La ahora candidata socialista y líder del PSOE-A ha negado esa acusación y ha replicado que la Cámara de Cuentas de Andalucía certificó que entre los años 2011 y 2013 --último en el que ella fue consejera de Salud-- "se contrataron 947 facultativos más en Andalucía".

Sobre la crisis de los cribados del cáncer de mamá, los candidatos de Por Andalucía y Adelante han instado a Moreno a aclarar qué ocurrió para que se produjeran los fallos detectados en el funcionamiento de dicho programa, así como a desvelar si ha habido mujeres que han fallecido por no haberse hecho a tiempo las pruebas pertinentes para diagnosticar su enfermedad.

"217 días hace que conocimos los andaluces el escándalo de los cribados de cáncer de mama y aún no sabemos qué pasó", le ha reprochado García a Moreno, mientras que Maíllo ha reprochado al líder del PP-A que llegue a estas elecciones sin "haber dicho la verdad con el escándalo de los cribados".

Moreno ha respondido al también coordinador federal de Izquierda Unida (IU) comentándole "quién le ha visto y quién le ve", porque él recuerda haberle visto "combatir" a María Jesús Montero "en el Parlamento en política sanitaria", así como le ha reprochado que ahora los dirigentes de IU "han perdido la coherencia por un sillón, por gobernar" con los socialistas.

LA PRIORIDAD NACIONAL ENZARZA A VOX Y ADELANTE

La vivienda ha sido la gran protagonista del primer bloque del debate moderado por Xabier Fortes y Laura Clavero. Moreno ha defendido su gestión "cuatriplicando" ha asegurado el número de viviendas de protección oficial durante su mandato, mientras que Montero y Maíllo han puesto el foco en la concepción de la vivienda "como un derecho" frente al "negocio" de los populares.

En este punto, los candidatos de Vox y Adelante Andalucía han protagonizado un encontronazo a colación de la prioridad nacional propuesta por la formación de Gavira, quien ha señalado a la inmigración como una de las causas de la crisis de la vivienda.

Usted está pretendiendo engañarnos a los andaluces y decirnos que la gente no tiene vivienda por culpa de un chaval que llega de Senegal", ha espetado García quien ha sido señalado por Gavira "asalariado" de Juanma Moreno, porque desde el PP-A se le dio parte de su "asignación al grupo parlamentario" de Adelante, según ha censurado, algo que ha negado ser el candidato de la formación andalucista.

MORENO Y MONTERO ENFRENTADOS POR LA FINANCIACIÓN

La gestión de María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda ha sido el eje del tercer bloque protagonizado por el sistema de financiación. Moreno ha denunciado "los privilegios concedidos a los partidos independentistas", algo que ha negado Montero quien ha querido dejar claro que Andalucía es la comunidad "más beneficiada" con la propuesta de nuevo modelo de financiación que ella misma presentó a principios de año.

"Usted pidió 4.000 millones de euros más para Andalucía, como el Parlamento andaluz y le hemos ofrecido 5.700, y pidió una condonación de la deuda de 15.000 millones y le ofrecimos 19.000 millones", ha trasladado Montero al presidente andaluz, sobre su etapa como ministra de Hacienda.

En este sentido, Antonio Maíllo ha defendido el acuerdo del Parlamento sobre una demanda de 4.000 millones de euros para Andalucía en financiación autonómica y si, en cambio, el Gobierno central ha elevado la cifra en su propuesta de principios de año a unos 5.200 ó 5.700 millones, "es una buena base de negociación".