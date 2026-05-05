El Gobierno aprueba la oferta de empleo público de 2026 para la AGE, que contará con 27.232 plazas

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto de Oferta de Empleo Público (OEP) de la Administración General del Estado (AGE) correspondiente a 2026, que cuenta en total con 27.232 plazas, incluyendo 1.700 plazas tecnológicas, un 42% más que en 2025, y 346 plazas de una oferta extraordinaria de empleo para abordar emergencias climáticas.

"Ésta es una oferta diferente a otras que se han hecho en el pasado, diferente por algunas cuestiones. Lo primero de todo es que tiene sobre todo una gran prioridad y esa prioridad es la digitalización y el uso de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública. Todo eso con el objetivo de mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos. Ese es el objetivo real de esa digitalización de la Función Pública y recorre toda la oferta pública de empleo", ha explicado el ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López.

Tal y como ha detallado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros., la oferta de este año incluye, como novedad, la convocatoria de 1.700 plazas para especialistas en tecnologías de la información, un 42% más que en la anterior oferta.

PLAZAS POR PRIMERA VEZ PARA IA, CIBERSEGURIDAD Y CIENCIA DEL DATO

Además, por primera vez, López ha subrayado que se convocarán pruebas de acceso por especialidades para el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información (TIC), con el objetivo de captar especialistas en Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Ciencia del Dato. "Vamos a incrementar un 200% las plazas para el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información", ha enfatizado el ministro.

López ha explicado que, actualmente, el porcentaje de ciudadanos que usan los sitios web oficiales del Gobierno o sus 'apps' es superior a la media europea, con un 83% frente a un 75%. España está, además, 7 puntos por encima de la media europea en la digitalización de la Administración Pública.

"El punto de partida es bueno, muy bueno, por encima de la media europea. Pero con esta oferta pública nos planteamos dar un salto, trascendental. Por eso nos fijamos un objetivo que es digitalizar al menos otro 25% de los servicios que presta la Administración", ha anunciado el ministro.

Se constituirá además una alianza por el talento STEM (capacidades en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para mejorar la competitividad de la oferta pública y asegurar la cobertura de vacantes.

Respecto a la capacitación digital, el plan de competencias digitales integrará módulos obligatorios de IA y herramientas de datos en todos los cursos selectivos de esta oferta, al tiempo que se fortalecerán las competencias digitales de todos los empleados públicos.

26.886 PLAZAS PARA LA AGE Y 346 PARA EMERGENCIAS CLIMÁTICAS

Entrando al detalle, la OEP de 2026 contempla 26.886 nuevas plazas para la AGE (20.541 correspondientes al turno libre y 6.345 para promoción interna), cifra muy similar a la de 2025 (26.889 plazas), a las que hay que sumar 346 plazas de la OEP extraordinaria de personal para dar respuesta a la emergencia climática, como meteorólogos, ingenieros de montes y forestales y agentes medioambientales.

Teniendo en cuenta ambas ofertas, el ministro estima que se crearán 6.200 empleos netos. "Vamos a transformar el empleo público, pero vamos a seguir creando empleo público, no a destruirlo. Creo que la Administración con esto lanza un mensaje y un ejemplo muy poderoso, no solamente a todo el sector público, sino también al sector privado", ha resaltado López.

Según el Ministerio, las ofertas de empleo público desde 2021 han generado empleo neto y han logrado rejuvenecer la edad media de sus plantillas en más de dos años, hasta los 49 años.

Contando las plazas ya anunciadas para Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, la OEP de 2026 supera las 37.000 plazas, un número ligeramente superior a la del año pasado, según el ministro.

La oferta se estructura en torno a tres ejes principales: la transformación digital de la Administración Pública, la mejora de los servicios esenciales y el refuerzo de áreas estratégicas.

"Se trata de un refuerzo decidido e inmediato de aquellas áreas de políticas públicas que los departamentos han definido como prioritarias, especialmente en relación con las necesidades urgentes derivadas del contexto político, económico y medioambiental", ha afirmado el ministro.

601 PLAZAS PARA MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

Según ha subrayado López, la oferta de este año prioriza por primera vez la dotación de recursos humanos en áreas estratégicas que surgen del análisis prospectivo de las necesidades de país.

Así, en línea con el compromiso asumido con los sindicatos, se suprime por primera vez en esta oferta "la vieja fórmula de la tasa de reposición", de forma que no se tienen en cuenta las bajas para decidir las altas, sino atender "las verdaderas prioridades" de la Administración y, a partir de ahí, diseñar toda la oferta pública de empleo, ha precisado el ministro.

De este modo, la OEP de 2026 identifica necesidades de refuerzo para el impulso de la transición energética, prevención de las emergencias climáticas y lucha contra el cambio climático, y para ello prevé 852 plazas en cuerpos dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Dentro de las dotaciones en áreas estratégicas, se incluyen 601 plazas adscritas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para mejorar las infraestructuras, así como las 400 plazas que forman parte de una estrategia comercial que incluye la expansión y refuerzo del tejido productivo y que dependen del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Asimismo, se lanzarán 1.589 plazas de personal civil, dependientes de los Ministerios del Interior y de Defensa, para reforzar la seguridad pública, protección de la ciudadanía y refuerzo de las capacidades de defensa.

En cuanto a la mejora de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía, la OEP refuerza la red de 3.200 oficinas de atención a la ciudadanía repartidas por todo el territorio (Seguridad Social, SEPE, Agencia Tributaria, Catastro, DGT, Subdelegaciones de Gobierno, gerencias territoriales de Justicia).

Además, se realizará una oferta récord en sanidad pública, duplicándose las plazas de hospitales y centros de salud del Estado (1.037 plazas), y un refuerzo del ámbito educativo de la AGE, con 40 plazas de catedrático de enseñanza secundaria para Ceuta y Melilla, que permitirán la promoción profesional y la especialización de este colectivo.

LOS PROCESOS SELECTIVOS NO PODRÁN ALARGARSE MÁS DE UN AÑO

Con el propósito de aumentar la cobertura de plazas en algunos procesos selectivos, la OEP de 2026 incluirá la obligatoriedad para los centros gestores de elaborar un informe de diagnóstico y con medidas de adaptación de las pruebas, agilización del proceso, comunicación y captación de talento si la cobertura en la última convocatoria ha sido menor al 75%.

Asimismo, se monitorizarán los procesos selectivos para que no se alarguen más de un año desde que se publica la convocatoria y se continuará con la descentralización de las pruebas en varias sedes por todo el territorio.

La OEP de 2026 cumple con el cupo del 10% para personas con discapacidad y en total se ofrecerán 2.689 plazas, de las que 538 son para personas con discapacidad intelectual.

"Esta oferta no va sólo de generar empleo neto por sexto año consecutivo. Va de fortalecer al Estado que protege a la gente ante la incertidumbre global y evidencia la visión de país que defiende el Gobierno: un país innovador, intergeneracional, competitivo y comprometido", ha destacado el ministro.