Hallan muerta a la artista viguesa Seila Esencia, desaparecida desde el pasado 20 de abril

La cantante Seila Esencia - SEILA ESENCIA

VIGO 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de la aparición del cuerpo sin vida de la cantante viguesa Seila Álvarez, conocida como Seila Esencia, desaparecida desde el pasado 20 de abril.

Según fuentes policiales, el cadáver fue hallado en la madrugada de este martes en la zona de la vía verde de la ciudad olívica.

Además, añaden que "aparentemente" no hay señales de criminalidad en su muerte, aunque cabe esperar a la autopsia para conocer las causas de su fallecimiento.

La mujer tenía 39 años de edad y era muy activa en el ambiente musical y artístico de Vigo, tras participar en 2015 en el 'talent show' de TVE, 'Hit La Canción'.