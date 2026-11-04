Andalucía supera los 608.000 autónomos tras sumar 3.489 en octubre

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha alcanzado la cifra de 608.747 autónomos en el último mes, tras registrar un incremento de más de 3.400 personas en el último mes. Concretamente, en el mes de octubre respecto a septiembre, se ha registrado un aumento de 3.489 personas, lo que en términos porcentuales representa una subida del 0,6%, con un aumento en todas las provincias.

Así, tal y como ha asegurado ATA en una nota de prensa, "Andalucía experimenta la mayor subida de los últimos cinco años en cuanto al trabajo autónomo, 3.489 personas. Ya somos 608.747 autónomos en la comunidad autónoma de Andalucía.También experimenta la mayor subida tanto en lo que va de año como en cifras interanuales. Además, en lo que va de año ya somos 16.000 autónomos más.", ha señalado el presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor.

Además, España ha sumado casi 580 autónomos al día en el mes de octubre, según los datos medios de afiliación al RETA conocidos este miércoles. Supone un total de 17.952 cotizantes al RETA más, pasando de 3.483.645 autónomos en septiembre de 2026 a 3.501.598 autónomos en octubre de 2026. En octubre de 2026, la cifra total de afiliados andaluces al RETA ha registrado un aumento de 3.489 personas.

Por provincias, todas han registrado incrementos positivos. Destacan las subidas de Sevilla (+1.083), Jaén (+1.003), Granada (+585) y Almería (+413). También han registrado aumentos Córdoba (+282), Huelva (+44), Jaén (+43) y Cádiz (36). Según el género, tanto los autónomos como las autónomas han registrado aumentos en este mes.

De hecho, los hombres autónomos se han incrementado en 1.799 personas trabajadoras autónomas al RETA (+0,5%) y las mujeres han subido un total de 1.690 personas, lo que porcentualmente supone un aumento del 0,7%.

"En comparación con octubre de 2025, la mujer autónoma también experimenta una subida superior a los varones, con un 3,3% frente al 2,6%. Ya son 7.168. Hay que destacar que en los sectores suben la construcción, sube la agricultura, las telecomunicaciones, las actividades profesionales, científicas y técnicas, y las actividades sanitarias. El comercio tiene una leve pérdida, pero sí es verdad que hay que seguir acentuando que el comercio pierde autónomos", ha resaltado Rafael Amor, que también ha apuntado que "terminamos el tercer trimestre del año y, desde luego, los datos son muy positivos. Pensamos que vamos a terminar el año con el mayor número de autónomos de los cinco últimos cinco años".

Si comparamos los datos con octubre de 2025, los datos son muy destacables, ya que cifra total de afiliados al RETA en Andalucía ha aumentado en un 2,9%, lo que supone un ascenso de 16.967 personas. Por provincias, destacan el aumento de Málaga (+5.847), Sevilla (+3.564) y Granada (2.253).

Por sectores, la hostelería, con una pérdida de 502 autónomos, es el sector que más autónomos ha perdido en el mes de octubre. También destaca el descenso de 168 autónomos del sector del comercio, que sigue con su particular descenso mes tras mes. En el lado opuesto, educación (+954) es el sector que más autónomos suma de septiembre a octubre, así como construcción (+646) o actividades profesionales (+582).