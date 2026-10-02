La asociación ATA destaca que Andalucía gana más de 3.000 autónomos en septiembre

Archivo - Imagen de la oficina de Empleo de la localidad gaditana de Barbate. A 10 de abril de 2026, en Barbate, Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha alcanzado la cifra de 605.258 autónomos en el mes de septiembre tras registrar un incremento de más de 3.000 personas. Concretamente, en el mes de septiembre respecto a agosto, se ha registrado un aumento de 3.289 personas. Todas las provincias han registrado aumentos en septiembre, excepto en Huelva, donde se ha registrado un descenso de 76 personas.

"Andalucía registra la mayor subida de autónomos desde los últimos cinco años, 3.289 autónomos frente, por ejemplo, al año 2024, donde la subida fue de 1.800. En cuanto a las provincias, Sevilla ha registrado un aumento del 0,9 % y, luego, provincias como Córdoba, Granada y Málaga han incrementado su número de autónomos en un 0,6 %. Hay que destacar que, después de dos meses, la mujer autónoma vuelve, en términos porcentuales, a registrar incrementos por encima de los varones, un 0,7% frente a un 0,4% en el caso de los hombres", ha señalado Rafael Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Andalucía, en una nota de prensa.

España ha sumado 474 autónomos al día en el mes de septiembre, según los datos medios de afiliación conocidos este viernes. Supone un total de 14.229 cotizantes más, pasando de 3.469.416 autónomos en agosto de 2026 a 3.483.645 autónomos en septiembre de 2026. Hay que hacer una especial mención a Ceuta, ciudad en la que "la situación está pasando factura a los autónomos": se registra una pérdida en datos interanuales (44 autónomos menos que en septiembre de 2025), anuales (29 autónomos menos) y mensuales (nueve autónomos menos).

En septiembre de 2026, la cifra total de afiliados andaluces ha registrado un aumento de 3.289 personas. Por provincias, son todas las que cierran el noveno mes del año en positivo, excepto Huelva (-76, -0,3%), que ha sido la única provincia que ha registrado descensos. Entre las demás, destacan los aumentos de Sevilla (+1.133, +0,9%), Málaga (+896, +0,6%), Granada (+423, +0,6%), Córdoba y Almería (+323), Jaén (+190, +0,4%) y Cádiz (+78, +0,1%). Según el género, tanto los autónomos como las autónomas han registrado aumentos en este mes. De hecho, los autónomos se han incrementado en 1.658 personas y las mujeres han subido un total de 1.631 personas, lo que supone un incremento del 0,4% y del 0,7%, respectivamente.

En comparación con el mes de septiembre de 2025, "los datos son muy destacables, ya que la cifra total de afiliados en Andalucía ha aumentado en un 2,6%, lo que supone un ascenso de 15.243 personas". Por provincias, todas suman autónomos respecto al mismo mes de hace un año. Por sectores, destaca el incremento de 139 personas registrado en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y de 52 personas registradas en actividades profesionales, científicas y técnicas. Por el contrario, destaca la caída de 41 personas en la hostelería.

"En cuanto a los sectores, puede destacar la construcción, la educación, la agricultura, ganadería y pesca, las actividades sanitarias y las actividades profesionales, científicas y técnicas, como los sectores que más crecen. Y también destacar, como lado negativo, que seguimos con el comercio, perdiendo autónomos y en la hostelería. Empezamos el nuevo trimestre, el último trimestre del año, y los datos son muy positivos y nos hacen una esperanza de que podamos terminar el año con por encima de los 605.000 autónomos", ha añadido Rafael Amor.