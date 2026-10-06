El Gobierno autoriza una contribución voluntaria a la OTAN de 500 millones para la defensa de Ucrania

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras participar en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del Consejo del Atlántico Norte, que se celebra en el Complejo Presidencial de Bestepe, a 8 de julio de 2026, en Ankara (Turquía). - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado una contribución voluntaria de 50 millones de euros a la OTAN para la Lista Priorizada de Requerimientos (PURL) en el ejercicio 2026, una iniciativa de la Alianza Atlántica con el fin de que países europeos adquieran equipo defensivo para Ucrania.

Según se recoge en las referencias del Consejo de Ministros, esta aportación responde a la necesidad trasladada por el Consejo Atlántico y al compromiso de las naciones participantes de contribuir a la asistencia de la defensa de Ucrania, mediante el fortalecimiento de sus capacidades defensivas.

La Lista Priorizada de Requerimientos de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés) es uno de los mecanismos estratégicos surgidos de la 71ª Sesión Anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, celebrada en Liubliana (Eslovenia), basada en los acuerdos alcanzados por los países aliados en la Cumbre de la Haya de junio de 2025.

La participación de España en dicha lista se enmarca en el Acuerdo Marco General entre España y la OTAN, firmado el 6 de noviembre de 2025, y tiene su fundamento en el compromiso español de asistir a Ucrania en el ejercicio de su derecho de defensa individual y apoyando la misma de manera coherente con el derecho internacional.

Precisamente, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya avanzó en el mes de mayo que España iba a contribuir con 50 millones de euros extra a la PURL, una cantidad que forma parte de los 124 millones aprobados en el Consejo de Ministros del 19 de mayo para inversiones y programas en materia de defensa.

MISILES IRIS-T

Por otro lado, el Gobierno ha dado luz verde a la adquisición de misiles IRIS-T, aire-aire de corto alcance, con la finalidad de actualizar y modernizar el stock de este sistema de armas utilizado por los cazabombarderos EF-18 y Eurofighter del Ejército del Aire y del Espacio. El valor estimado de la celebración del contrato asciende a 104.300.000 euros.

Según el Ejecutivo, el mantenimiento del stock de este sistema de armas "constituye una prioridad estratégica para mantener la capacidad operativa del Ejército del Aire y del Espacio".