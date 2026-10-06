Gobierno Vasco dice que la mujer desahuciada en Bilbao acumulaba deuda desde 2017 y tenía ingresos para pagar la renta

Archivo - Locales en el barrio de Amezola que albergan las oficinas de Alokabide - DEPARTAMENTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO VASCO

BILBAO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Vivienda del Gobierno Vasco ha afirmado que la mujer desahuciada este martes en el barrio bilbaíno de Atxuri de una vivienda de Alokabide (Agencia pública de alquiler social) "acumulaba una deuda altísima" desde 2017, y tenía un alquiler que pagar "muy bajo", que no abonaba, pese a que se ha demostrado que disponía de ingresos para ello.

Según han informado a Europa Press fuentes del departamento, esta situación de impago reiterado durante años se intentó "reconducir de todas las maneras posibles", a través también de los Servicios Sociales, para poder alcanzar un acuerdo, sin éxito.

Las mismas fuentes han señalado que el Ejecutivo vasco tiene que hacer "una gestión estricta" del parque público disponible porque hay más de 110 unidades competenciales que están a la espera de tener una vivienda.

Tal como ha asegurado el Departamento de Vivienda, el Gobierno de Euskadi "nunca, jamás, desahucia a una persona que demuestra especial vulnerabilidad", y que no puede pagar la renta.

"Si hay alguien que está en nuestro parque y demuestra que no puede pagar, nunca se le desahucia y se busca la solución de cualquier manera. Pero en este caso, es una persona que tenía una renta muy baja y tenía dinero y no ha pagado, y ha acumulado una deuda altísima desde 2017", ha precisado.

También ha recordado que el asunto estaba judicializado desde hace tiempo, y la orden de desahucio la ha decidido un juez, que es el único competente para paralizarlo en su caso.