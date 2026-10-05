La DGT pone en marcha hoy y hasta el domingo una nueva campaña de vigilancia sobre distracciones al volante

Archivo - Control de tráfico de la Guardia Civil en Móstoles, a 5 de julio de 2024, en Móstoles, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este lunes una nueva campaña de vigilancia y control centrada en las distracciones al volante, que constituyen el factor concurrente más habitual en los siniestros viales, con 15.707 casos que suponen el 21% del total.

Así lo ha anunciado este lunes la DGT, que ha advertido de que también es el factor más frecuente en los siniestros mortales, con 444 casos (32%).

De este modo, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los de todas aquellas policías autonómicas y locales que se sumen vigilarán hasta el domingo 11 de octubre todo tipo de distracciones en vías interurbanas y urbanas.

Para controlar las distracciones habrá vigilancia a pie y cámaras instaladas en las carreteras, a través de las cuales se puede constatar si el conductor hace uso del móvil mientras conduce.

Además, en esta campaña participarán voluntarios de la Federación Nacional de Lesionados Medulares y Otras Discapacidades Físicas (ASPAYM), que colaboran con la DGT desde 2007 en diferentes acciones de concienciación a conductores.

En concreto, los voluntarios acompañarán a los agentes de tráfico en controles en las provincias de Almería, Ávila, Burgos, Cuenca, Granada, Islas Baleares, Las Palmas de Gran Canaria, La Rioja, León, Lugo, Málaga, Murcia, Palencia, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

La campaña se enmarca en la Operation Focus on the Road que desarrolla a nivel europeo la asociación RoadPol (European Roads Policing Network).

El teléfono móvil es una de las fuentes más comunes de distracción para los conductores. La prevalencia autodeclarada del uso del móvil mientras se conduce en 22 países europeos es del 51% para dispositivos manos libres, 22% para conversaciones con el teléfono en la mano y 23% para leer mensajes o revisar redes sociales.