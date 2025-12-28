ATA Andalucía destaca el crecimiento del trabajo autónomo en 2025 pese a los costes laborales y energéticos

Archivo - Rafael y Lorenzo Amor, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha señalado que Andalucía cerrará 2025 rozando los 600.000 trabajadores autónomos, a falta de los datos correspondientes del mes de diciembre, consolidándose como la comunidad autónoma con mayor número de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Según ha indicado a Europa Press, Andalucía no solo lidera el número de autónomos en el conjunto del país, sino que previsiblemente mantendrá esta posición también a lo largo de 2026. Amor ha destacado que el trabajo autónomo ha seguido creciendo en la comunidad a pesar de un contexto marcado por las dificultades económicas, entre las que ha citado el incremento de los costes laborales, el encarecimiento de los precios de la energía y la incertidumbre generada por determinados cambios normativos.

En este escenario, el presidente de ATA Andalucía ha subrayado que el número de autónomos ha aumentado en torno a 9.000 personas en lo que va de año, un dato que, a su juicio, refleja la capacidad de resistencia del colectivo. Especial atención ha prestado al avance del emprendimiento femenino, señalando que la mujer autónoma, representa ya el 34% del total de la afiliación en Andalucía.

Según ha explicado, el crecimiento de las autónomas ha duplicado al de los hombres durante 2025, lo que pone de manifiesto el papel creciente de las mujeres en el tejido productivo andaluz. Amor ha reconocido que las trabajadoras autónomas siguen afrontando dificultades específicas, pero ha valorado que, dentro de las circunstancias actuales, 2025 puede calificarse como "un buen año en líneas generales" para el colectivo en Andalucía.

De cara a 2026, el presidente de ATA Andalucía ha puesto el foco en los Presupuestos de la comunidad autónoma, destacando que contemplan una dotación relevante para el impulso de la actividad económica. En concreto, ha señalado que aproximadamente el 14,4% del presupuesto se destinará a políticas de emprendimiento y actividad económica, con una inversión de 7.500 millones de euros orientada a fortalecer el tejido productivo.

A su juicio, este esfuerzo presupuestario tendrá un impacto positivo tanto en el número de autónomos como en la creación y consolidación de empresas en Andalucía. No obstante, Amor ha advertido de que el balance de 2025 también deja aspectos negativos, entre los que ha citado la evolución del comercio.

En este sentido, ha alertado del descenso de la actividad comercial, un sector que, según ha señalado, atraviesa dificultades y requiere atención específica. Pese a este comportamiento del comercio, el presidente de ATA ha insistido en que, en términos generales, el año ha sido positivo para los autónomos andaluces.

Amor ha señalado que el mantenimiento del crecimiento colectivo dependerá en gran medida de que se consoliden políticas que favorezcan la actividad económica y reduzcan la incertidumbre. En este contexto, ha expresado su confianza en que 2026 permita seguir avanzando en la creación de empleo autónomo y en la estabilidad del tejido productivo.

El presidente de ATA Andalucía ha concluido mostrando su esperanza en que el próximo año mantenga la tendencia positiva registrada en 2025 y contribuya a reforzar el papel de los autónomos como motor económico de la comunidad.