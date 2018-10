ATA destaca que es la primera vez que la provincia de Cádiz supera los 60.000 autónomos

Publicado 05/10/2018 14:42:58 CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha destacado que es la primera vez que la provincia de Cádiz supera los 60.000 autónomos, siendo la segunda -por detrás de Málaga-- que mayor incremento de autónomos ha experimentado en los nueve primeros meses del año 2018.

Según un informe de ATA, Andalucía se encuentra entre las comunidades que lideran el crecimiento de autónomos en los nueve primeros meses de 2018 con un aumento de 3,1 por ciento hasta los 527.816. Todas las provincias andaluzas han experimentado también crecimientos en su cifra de autónomos, siendo el aumento mayor el de Málaga, un 4,8 por ciento hasta los 117.197 autónomos, seguido de Cádiz, con un cuatro por ciento más y 60.194 autónomos.

En declaraciones a Europa Press, Lorenzo Amor ha señalado que es la primera vez que Cádiz supera la cifra de los 60.000 autónomos y "su crecimiento está por encima de la media andaluza y nacional".

En este sentido, ha manifestado que "cuando se toman medidas que efectivamente están diseñadas para el autónomo, como la Ley de autónomos, se fomenta el emprendimiento, ayuda a consolidar la actividad y permite hablar de unas cifras en positivo".

No obstante, el presidente de ATA ha afirmado que "no es suficiente y hay que seguir trabajando y facilitando el emprendimiento, dotando de mayor protección social y también dando segunda oportunidad a los autónomos".

"Fracasar no tiene que ser síntoma de apartar", ha afirmado Amor, que ha señalado que "uno de los grandes problemas que hay en el país es que no hay una verdadera segunda oportunidad para el empresario que fracasa, lo cual pone de manifiesto que no se ha hecho lo suficiente y que las administraciones tienen que seguir volcándose en dar ayuda a la salida de la actividad pero también al reemprendimiento".