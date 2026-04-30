ATA impulsa la digitalización gratuita de autónomos y pymes en Córdoba con la Oficina Acelera Pyme

Imagen promocional de la Oficina Acelera Pyme. - ATA

CÓRDOBA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, ha puesto en marcha en Córdoba, con el apoyo de Red.es y el Ministerio de Transformación Digital, la Oficina Acelera Pyme, que es "un servicio público y completamente gratuito" que tiene como fin "dar respuesta a uno de los retos más urgentes del tejido empresarial cordobés, la digitalización real y efectiva de los autónomos y las pequeñas empresas de la provincia".

A este respecto y a través de una nota, el presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha explicado que "la brecha digital ya no es solo una cuestión de competitividad, sino de supervivencia. Con este desafío en el horizonte, nuestra misión es acompañar a los autónomos de forma personalizada, para que puedan seguir siendo competitivos en un mercado que cambia más rápido que nunca".

Conscientes de la diversidad del tejido empresarial de la provincia, la Oficina Acelera Pyme de Córdoba ofrece, "desde consultoría individualizada, hasta formaciones grupales, cubriendo las necesidades digitales más demandadas hoy por autónomos y pymes".

Entre los servicios más demandados que ofrece actualmente destacan la implementación de inteligencia artificial (IA), para "automatizar tareas cotidianas y mejorar la toma de decisiones para ahorrar costes", y el marketing digital, respecto al desarrollo de "estrategias reales de captación de clientes".

También se incluye la "adaptación a la factura electrónica", con "asesoramiento directo para cumplir con la nueva normativa legal de forma sencilla, evitando sanciones y sobrecostes"; formación, en materia de ciberseguridad y normativa NIS2, "para proteger los activos del negocio y cumplir con las exigencias de seguridad europeas", y "posicionamiento en Google", con el fin de "conectar con el cliente local antes que la competencia".